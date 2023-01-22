إدانة عربية وإسلامية واسعة.. يميني متطرف يحرق المصحف في السويد (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط

أدت احتجاجات تضمنت حرق المصحف في ستوكهولم يوم السبت إلى تصاعد حدة التوتر بين السويد وتركيا في وقت تحتاج فيه الدولة الإسكندنافية إلى دعم أنقرة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان «نندد بأشد العبارات بهذا الهجوم الدنيء على كتابنا المقدس... السماح بهذا العمل المعادي للإسلام والذي يستهدف المسلمين ويهين قيمنا المقدسة تحت غطاء حرية التعبير، أمر غير مقبول على الإطلاق»، بحسب «يورو نيوز».

وصدر البيان بعد أن أحرق سياسي مناهض للهجرة من اليمين المتطرف مصحفا بالقرب من السفارة التركية. وحثت وزارة الخارجية التركية السويد على اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الجناة ودعت جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة ضد معاداة الإسلام.

الاستفزازات المعادية للإسلام

وخرج احتجاج منفصل في المدينة لدعم الأكراد وضد محاولة السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، كما نظمت مجموعة من المتظاهرين المؤيدين لتركيا مسيرة أمام السفارة. وكانت الأحداث الثلاثة بتصاريح من الشرطة. وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم يوم‭ ‬السبت إن الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة.

وأضاف بيلستروم على تويتر «السويد لديها حرية تعبير بعيدة المدى، لكن هذا لا يعني أن الحكومة أو أنا نفسي ندعم الآراء التي يجري التعبير عنها».

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وأحرق راسموس بالودان زعيم حزب «هارد لاين» (الخط المتشدد) اليميني المتطرف الدنمركي نسخة من المصحف. ونظم بالودان الذي يحمل الجنسية السويدية أيضا، عددا من المظاهرات من قبل أحرق خلالها نسخا من المصحف.

استنكار عربي وإسلامي

وجاء في التصريح الذي حصل عليه من الشرطة أن احتجاجه مناهض للإسلام وما سماه محاولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للتأثير على حرية التعبير في السويد.

كما استنكرت عدة دول عربية، منها السعودية والأردن والكويت والمغرب وقطر ومصر والأردن والإمارات وباكستان، حرق المصحف. وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان «موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش ونبذ الكراهية والتطرف».

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن «المملكة المغربية تستغرب سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول الذي جرى أمام قوات الأمن السويدية وتطالبها بالتدخل لعدم السماح بالمس بالقرآن الكريم وبالرموز الدينية المقدسة للمسلمين».

غاضبون يضرمون النار في العلم السويدي

تقدمت السويد وفنلندا العام الماضي بطلبين للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن يتعين على جميع الدول الأعضاء الثلاثين الموافقة على الطلبين. وتقول تركيا إن على السويد على وجه الخصوص أن تتخذ أولا موقفا أكثر وضوحا ضد من تعتبرهم إرهابيين، ومعظمهم من المسلحين الأكراد والجماعة التي تحملها مسؤولية محاولة الانقلاب العام 2016.

وفي المظاهرة التي خرجت للاحتجاج على محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي ولإظهار الدعم للأكراد، وقف المتحدثون أمام لافتة حمراء كبيرة كُتب عليها «كلنا حزب العمال الكردستاني»، في إشارة إلى الجماعة المحظورة في تركيا والسويد والولايات المتحدة ودول أخرى. وخاطب المتحدثون عدة مئات من المؤيدين للأكراد واليساريين.

وقال الناطق باسم التحالف ضد حلف شمال الأطلسي وأحد منظمي المظاهرة، توماس بيترسون، «سنواصل معارضتنا لطلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي». وقالت الشرطة إن الوضع كان هادئا خلال المظاهرات الثلاث. وفي اسطنبول، أضرم غاضبون ضمن مجموعة من نحو 200 محتج النار في العلم السويدي أمام القنصلية السويدية ردا على حرق المصحف.