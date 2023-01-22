المغرب يدين إحراق متطرف سويدي المصحف الشريف

القاهرة - بوابة الوسط

دان المغرب، مساء أمس السبت، بقوة إحراق متطرف سويدي المصحف الشريف، واصفا هذا الفعل بأنه «خطير».

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن «المملكة المغربية تستغرب سماح السلطات السويدية بهذا العمل غير المقبول الذي جرى أمام قوات الامن السويدية وتطالبها بالتدخل لعدم السماح بالمس بالقرآن الكريم وبالرموز الدينية المقدسة للمسلمين».

حرق المصحف.. عمل شنيع

وأضافت أن هذا «العمل الشنيع الذي يمس بمشاعر أكثر من مليار مسلم من شأنه تأجيج مشاعر الغضب والكراهية بين الأديان والشعوب».

وقال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم يوم السبت إن الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة. وأحرق سويدي متشدد يدعى راسموس بالودان زعيم حزب هارد لاين اليميني المتطرف الدنمركي مصحفا. كما سبق ونظم بالودان، الذي يحمل الجنسية السويدية أيضا، عددا من المظاهرات أحرق خلالها نسخا من المصحف.