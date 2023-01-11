الدفاع الروسية: معركة سوليدار لا تزال مستمرة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، أن المعارك بين القوات الأوكرانية والروسية لا تزال متواصلة في سوليدار بعد ساعات على إعلان مجموعة «فاغنر» المسلحة السيطرة على هذه المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، أن «وحدات مجوقلة عطلت الوصول إلى الأجزاء الشمالية والجنوبية من سوليدار. القوات الجوية الروسية تضرب معاقل العدو. ووحدات هجومية تقاتل في المدينة» فيما تحاول القوات الروسية منذ أسابيع السيطرة على هذه المدينة الصغيرة الواقعة في منطقة دونيتسك.

فاغنر» تعلن السيطرة على سوليدار.. والجيش الأوكراني يعلق

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين، سيطرة مقاتليه على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا، بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي، مضيفا أن «القتال في الشارع» يتواصل.

- الكرملين يدعو إلى عدم «التسرع» في إعلان الانتصار في سوليدار

- الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

- «فاغنر» تعلن سيطرتها على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا

وقال بريغوجين، عن طريق جهازه الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «وحدات فاغنر سيطرت على مناطق سوليدار كافة»، مشيرا إلى أن قتالًا يدور في وسط المدينة، حسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

لكن الجيش الأوكراني أكد أن سوليدار «أوكرانية وستبقى كذلك». وكتب الجيش الأوكراني على تلغرام «سوليدار أوكرانية وستبقى دائما أوكرانية» مؤكدا أنه «غير صحيح» أن رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين موجود في سوليدار كما أظهرت صورة نشرتها وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

الكرملين الكرملين يدعو إلى عدم «التسرع»

بدوه، أكد الكرملين أهمية عدم «التسرع» في إعلان الانتصار في سوليدار، وذلك بعد ساعات على إعلان مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية سيطرتها على البلدة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «دعونا لا نتسرع. لننتظر الإعلانات الرسمية»، مضيفا أن هناك «ديناميكية إيجابية في التقدم في سوليدار»، وأحيي «بطولة مقاتلينا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».