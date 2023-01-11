الكرملين يدعو إلى عدم «التسرع» في إعلان الانتصار في سوليدار

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الكرملين، الأربعاء، أهمية عدم «التسرع» في إعلان الانتصار في سوليدار، وذلك بعد ساعات على إعلان مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية سيطرتها على البلدة الواقعة في شرق أوكرانيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «دعونا لا نتسرع. لننتظر الإعلانات الرسمية»، مضيفا أن هناك «ديناميكية إيجابية في التقدم في سوليدار»، وأحيي «بطولة مقاتلينا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

«فاغنر» تعلن السيطرة على سوليدار.. والجيش الأوكراني يعلق

وفي وقت سابق اليوم، أعلن قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين، سيطرة مقاتليه على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا، بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي، مضيفا أن «القتال في الشارع» يتواصل.

- الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

- «فاغنر» تعلن سيطرتها على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا

وقال بريغوجين، عن طريق جهازه الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «وحدات فاغنر سيطرت على مناطق سوليدار كافة»، مشيرا إلى أن قتالًا يدور في وسط المدينة، حسب ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

لكن الجيش الأوكراني أكد أن سوليدار «أوكرانية وستبقى كذلك». وكتب الجيش الأوكراني على تلغرام «سوليدار أوكرانية وستبقى دائما أوكرانية» مؤكدا أنه «غير صحيح» أن رئيس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين موجود في سوليدار كما أظهرت صورة نشرتها وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.