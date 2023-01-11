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الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 11 يناير 2023, 10:55 صباحا
الجيش الأوكراني يعلق على إعلان «فاغنر» سيطرتها على مدينة سوليدار
عناصر من مجموعة «فاغنر» الروسية في مدينة سوليدار الأوكرانية، 11 يناير 2023، (الإنترنت)
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أكد الجيش الأوكراني، الأربعاء، أن سوليدار في شرق أوكرانيا «أوكرانية وستبقى كذلك»، في حين أعلنت مجموعة «فاغنر» الروسية في وقت سابق سيطرتها على هذه المدينة الواقعة على بعد 15 كيلومترا من باخموت التي تسعى روسيا للاستيلاء عليها منذ الصيف الماضي.

وكتب الجيش الأوكراني على تلغرام «سوليدار أوكرانية وستبقى دائما أوكرانية» مؤكدا أنه «غير صحيح» أن رئيس مجموعة «فاغنر» افغيني بريغوجين متواجد في سوليدار كما أظهرت صورة نشرتها وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

- «فاغنر» تعلن سيطرتها على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلن قائد مجموعة «فاغنر» الروسية يفغيني بريغوجين، سيطرة مقاتليه على مدينة سوليدار شرق أوكرانيا، بعد معارك كثيفة خلال الأسبوع الحالي، مضيفا أن «القتال في الشارع» يتواصل.

وقال بريغوجين، عن طريق جهازه الإعلامي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، «وحدات فاغنر سيطرت على مناطق سوليدار كافة»، مشيرا إلى أن قتالًا يدور في وسط المدينة، وتعذر التحقق من مدى سيطرة المجموعة على المدينة، حسب وكالة «فرانس برس».

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