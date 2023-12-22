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مانشستر سيتي يتوج بأول لقب في تاريخه بمونديال الأندية بالفوز على فلومينينسي البرازيلي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 10:07 مساء
مانشستر سيتي يتوج بأول لقب في تاريخه بمونديال الأندية بالفوز على فلومينينسي البرازيلي
لاعب فلومينينسي مارسيلو يلاحق لاعب مانشستر سيتي برناردو سيلفا خلال نهائي مونديال الأندية، 22 ديسمبر 2023 (حساب مان سيتي بمنصة إكس)
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توّج مانشستر سيتي الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه بلقب كأس العالم للأندية بعد اكتساحه فلومينينسي البرازيلي برباعية نظيفة، اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدّة السعودية.

وفرض الأرجنتيني خوليو ألفاريز نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (1 و88)، وتمريره كرة الهدف الثالث لفيل فودين (72)، بينما سُجل الثاني عبر النيران الصديقة بعدما حوّل قائد فلومينينسي نينو الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه (27)، حسب وكالة «فرانس برس».

وانفرد الإسباني بيب غوارديولا، مدرب السيتي، بالرقم القياسي للفوز بلقب المسابقة، حيث رفع عدد انتصاراته إلى أربعة، بعد أن قاد برشلونة إلى التتويج باللقب عامي 2009 و2011، وبايرن ميونخ الألماني في 2013.

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