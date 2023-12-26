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الولايات المتحدة تمدد إعفاء منتجات صينية من رسوم جمركية عقابية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 ديسمبر 2023, 07:56 مساء
الولايات المتحدة تمدد إعفاء منتجات صينية من رسوم جمركية عقابية
الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي في مدينة سان فرانسيسكو. (أ ف ب)
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أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء تمديدًا جديدًا حتى نهاية مايو للإعفاءات من الرسوم الجمركية العقابية على منتجات صينية.

وكان من المقرر مبدئيًا أن تنتهي هذه الإعفاءات في 31 ديسمبر 2023، وفق بيان لمكتب الممثلة التجارية الأميركية. وأعلن المكتب أيضا فتح استشارة عامة اعتبارًا من 22 يناير لتقييم تمديد إضافي للإعفاءات، بحسب «فرانس برس».

 352 إعفاء يتعلق بمنتجات تخضع لضرائب جمركية 
ويشمل التمديد 352 إعفاء يتعلق بمنتجات كانت تخضع لضرائب جمركية إضافية في إطار حماية الحقوق الفكرية وإجراءات نقل التكنولوجيا. كما يشمل 77 منتجًا يعتبر مفيدًا في مكافحة فيروس كوفيد.

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وفي حين انتهت صلاحية إعفاءات على مئات المنتجات الصينية في نهاية العام 2020، أعادت إدارة الرئيس جو بايدن الإعفاءات الجمركية على بعض هذه المنتجات منذ العام الماضي. وجاء هذا التمديد بعد ضغوط من الشركات والمشرعين لتخفيف عبء الرسوم الجمركية في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة مع ارتفاع التضخم.
 

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