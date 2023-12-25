حصاد 2023 الثقافي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

شهدت الحركة الفنية والثقافية في ليبيا، خلال العام 2023 الذي يخطو نحو إسدال ستائره، نشاطا ملحوظا، حافلا بزخم من الفعاليات الأدبية، والمهرجانات الفنية والشعبية، ومعارض الكتب، إضافة إلى إصدارت فارقة في عناوين موضوعاتها وأهدافها.

استهلت مؤسسة أريتي للثقافة والفنون المطبوعات الورقية بإصدارها العدد الأول من المطبوعة الوليدة «الغرفة رقم 211»، التي تناولت إشكالية علاقة الكاتب بالمجتمع وخاصة بشأن الوضع الحالي في ليبيا.

تبعها تدشين مشروع «ألبوم ليبيا» الثقافي المصور من قبل المؤسسة ذاتها، جمع المشروع صورا وقصصا من السير الشخصية للعديد من الأدباء والشعراء والفنانين والمثقفين الليبيين في فسيفساء سردية تغطى جوانب متعددة من حياة الليبيين منذ منتصف القرن الماضي.

إصدارات وثائقية

ومن الإصدارات التوثيقية الهامة صدر للكاتب والباحث شكري محمد السنكي كتابا جديدأ بعنوان «ذاكرة الميدان.. الإعدامات العلنية في أبريل 1977م».

ويشار إلى صدور الطبعة الثانية من كتاب «الإبادة الجماعية في ليبيا» للباحث علي عبداللطيف احميدة، في منتصف العام.

وأعلن الدكتور نجيب الحصادي عن صدور كتابه الجديد تحت عنوان «أرسان الروح».

صدر أيضا كتاب جديد للروائي والأديب الصديق بودوارة المغربي، تحت عنوان «تغريبة بني هلال - فوضى النص أم نص الفوضى».

وصدر للمؤرخ والباحث د. عمار جحيدر كتاب «مدرسة عمورة بجنزور أثر معماري ثقافي من العهد القرمانلي، الوقفية التأسيسية 1164هجري - 1751م نص ودراسة وملاحق».

وكتاب «المنفى الذهبي.. بالبو في ليبيا أضواء وظلال» الصادر عن مكتبة الفرجاني للدكتور مصطفى يونس المتخصص في التاريخ المعاصر.

بين القصيدة والقصة والرواية

وصدر للكاتب والناقد يونس الفنادي، كتابه الجديد (في رحاب القصيد) عن دار السراج للنشر.الذي يتضمن قراءات لنصوص شعرية ليبية، إضافة إلى ترجمات لقصائد أجنبية لشعراء من أفريقيا والصين والولايات المتحدة.

كما صدرت دواوين نذكر منها «أخاف على درنة» للشاعر الراحل مصطفى الطرابلسي، و«في انتظار القافلة» للشاعر إبراهيم مسعود المسماري. و«امرأة على الضفة الأخرى» للأديبة نعمة الفيتوري، وهي المجموعة الشعرية الرابعة لها.

كما صدر كتاب «المكحلة» الذي منعت إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية توزيعه، لأسباب لم يعلن عنها.

- «الغرفة 211»، و«ألبوم ليبيا» في معرض خاص بالكتب المصورة والفنية بالقاهرة

- عائشة الأصفر تناقش الرواية الليبية من المحنة إلى الحلم

- بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب

وشهد العام 2023 عديد الفعاليات والندوات والمؤتمرات ومنها مؤتمر الرواية الشفوية بطرابلس الذي ينظمه المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، خلال الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر 2023، بالتعاون مع اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم – اليونسكو.

وكذلك شهد إطلاق النسخة الأولى من جائزة مداح الحبيب، التي تعد بمثابة إعادة الاعتبار للقيمة الروحية للمديح النبوي وتقدير الأعمال الإبداعية التي ترتبط بالهوية الإسلامية.

كما شهد العام إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة.

تكريمات وجوائز

وقبل أن يوشك العام على الرحيل، شهد تأهل الشاعرة الليبية فاطمة مفتاح للمرحلة الثانية في برنامج أمير الشعراء.

وفاز الطفل عبدالرحمن أسامة الشاعري بالمركز الأول في جائزة «الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءته وتجويد تلاوته».

وكذلك تكريم الروائي إبراهيم الكوني في افتتاح معرض «الشارقة للكتاب» باعتباره شخصية العام الثقافية للمعرض في دورته الـ42، وفوز قصة له بالجائزة الأولى في مسابقى موقع «آاربليت» للقصة العربية المترجمة.

وأقيمت معارض الكتاب وإن أجل بعضها بسبب كارثة دانيال المأساوية تارة، والعدوان الغاشم على قطاع غزة أخرى، ولكن شهدت ليبيا رغم ذلك حراكا ثقافيا من خلال معرضي «طبرق للكتاب» و«معرض بنغازي الدولي للكتاب».

الثقافة تجمع ما تفرقه السياسة، كما يقال، والطبيعة أيضا، فما خلفته كارثة دانيال من فقد أرواح وأماكن ثقافية، لم يوقف صوت القصيدة وستظل الكلمة تعيد البناء النفسي والمادي.