بالصور.. انطلاق فعاليات معرض بنغازي الدولي للكتاب

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت، صباح اليوم الأحد، فعاليات الدورة الثانية لمعرض بنغازي الدولي للكتاب بمشاركة مجموعة كبيرة من دور النشر الليبية والعربية.

واختارت إدراة المعرض شعار هذا العام بعنوان «بنغازي الثقافة مستقبل وطن».

وحضر الافتتاح عدد من الشخصيات الاعتبارية من وزراء وسفراء وممثلين عن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ولفيف من المثقفين والإعلاميين والفنانين والنشطاء والمهتمين.

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ويحتوي المعرض الذي يستمر إلى 12 ديسمبر الجاري، على كتب متنوعة في مختلف المجالات العلمية والثقافية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة 120 دار نشر محلية وعربية من مصر والسعودية والسودان والأردن وسوري، موزعة على 44 جناحًا.

افتتاح المعرض جاء بعد إرجاء قرابة شهر

وقد كان مقررا إقامة المعرض خلال الفترة من 23 إلى 31 أكتوبر الماضي، إلا أن اللجنة العليا للمعرض أرجأت إقامته لحين إشعار آخر، تضامناً مع أسر الضحايا والمفقودين والمصابين، نتيجة آثار الإعصار «دانيال» الذي أصاب المنطقة الشرقية، ومدينة درنة على وجه الخصوص، في شهر سبتمبر الماضي.

يشار إلى أن المعرض يقام بشارع مصنع الأسلاك والكابلات الكهربائية، المتفرع من طريق النهر، بمدينة بنغازي، ويستمر حتى الثاني عشر من شهر ديسمبر.

افتتاح معرض بنغازي للكتاب في دورته الثانية. في 3 ديسمبر 2023. (فيسبوك)

افتتاح معرض بنغازي للكتاب في دورته الثانية. في 3 ديسمبر 2023. (فيسبوك)

افتتاح معرض بنغازي للكتاب في دورته الثانية. في 3 ديسمبر 2023. (فيسبوك)

افتتاح معرض بنغازي للكتاب في دورته الثانية. في 3 ديسمبر 2023. (فيسبوك)

افتتاح معرض بنغازي للكتاب في دورته الثانية. في 3 ديسمبر 2023. (فيسبوك)

افتتاح معرض بنغازي للكتاب في دورته الثانية. في 3 ديسمبر 2023. (فيسبوك)