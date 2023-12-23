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تونس تؤجل مهرجان أيام قرطاج الموسيقية لأجل فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 04:46 مساء
تونس تؤجل مهرجان أيام قرطاج الموسيقية لأجل فلسطين
تأجيل مهرجان أيام قرطاج الموسيقية تضامنا مع غزة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلنت السلطات التونسية تأجيل موعد انعقاد الدورة التاسعة لأيام قرطاج الموسيقية التي كان مقررًا إقامة فعالياتها في الفترة من 20 يناير المقبل إلى 27 من الشهر نفسه.

جاء ذلك في بيان نشرته إدارة المهرجان على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن «تأجيل انعقاد هذا المهرجان جرى اتخاذه بالنظر إلى الوضع الراهن وتواتر الأحداث الأليمة في فلسطين».

وستشارك تونس في المهرجان بأحد عشر عرضا، يليها عروض من الجزائر والمغرب ومصر ولبنان والسعودية والكاميرون وفرنسا وإسبانيا.

يشار إلى أن أيام قرطاج الموسيقية فعالية دورية تنظمها وزارة الثقافة التونسية بدأت في العام 2010.

تأجيل الدورة 34 لقطراج السينمائي
وفي 19 أكتوبر، أعلنت وزارة الثقافة التونسية، إلغاء تنظيم الدورة الرابعة والثلاثين من أيام قرطاج السينمائية، «تضامناً مع الشعب الفلسطيني، واعتباراً للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة».

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وزارة الثقافة التونسية تلغي مهرجان أيام قرطاج السينمائية تضامنا مع غزة
انطلاق مهرجان أيام قرطاج الموسيقية ‬

وكان مقرراً إقامة الدورة الـ34 من أيام قرطاج السينمائية، خلال الفترة من 28 أكتوبر إلى 4 نوفمبر المقبل، احتفاء بمئوية السينما التونسية (ديسمبر 1922- ديسمبر 2023)، عبر برنامج ثري يرقى إلى مستوى ما حققه الفن السينمائي في تونس

وأضافت إدارة المهرجان أن الدورة التاسعة للمهرجان ستنعقد في الرابع من مايو 2024 إلى 11 من الشعر نفسه، 

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