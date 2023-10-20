  • Alwasat News
Atwasat

وزارة الثقافة التونسية تلغي مهرجان أيام قرطاج السينمائية تضامنا مع غزة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 أكتوبر 2023, 04:34 مساء
وزارة الثقافة التونسية تلغي مهرجان أيام قرطاج السينمائية تضامنا مع غزة
شعار مهرجان «أيام قرطاج السينمائية». (موقع المهرجان)
alwasat radio

ألغت وزارة الثقافة التونسية تنظيم الدورة الـ34 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية والتي كان مقرر انتظام فعالياتها في الفترة من 28 أكتوبر الجاري وتستمر حتى الرابع من نوفمبر المقبل.

وذكرت وزارة الثقافة التونسية في بيان صحفي مساء الخميس «أن إلغاء تنظيم المهرجان يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، واعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم».

تطورات ما قبل وبعد الإلغاء
يشار إلى أن إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق عن انتظام الفعاليات ولكنها قررت إلغاء كل المظاهر الاحتفالية.

مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» في دورته الـ34 بلا مظاهر احتفالية تضامنًا مع غزة

وأثار القرار موجة من الإشادات، وأخرى مقابلها من الانتقادات ونادت الأخيرة بأن الفن والسينما من أدوات المقاومة، وجاء في التعليقات « السينما مقاومة.. السينما مقاومة، لمَ الإلغاء»، و«كان أجدر بالتضامن أن تستغل أيام قرطاج للتعريف بالقضية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال 2026

مكاسب فنية لـ«فرسان المتوسط» من مبارياته الودية الثلاث استعدادا لتصفيات مونديال ...
الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي

الناشطة السويدية غريتا تونبرغ تتضامن مع غزة وفلسطين في مواجهة العدوان الإسرائيلي
لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو

لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو
النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم

النصر السعودي يضم جونيور نجل رونالدو لفريق البراعم
النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم

النزوح من غزة إلى جنوب القطاع.. «أهوال القيامة» ترويها هاربات من الجحيم
رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها

رئيسة الحكومة الإيطالية تنفصل عن شريك حياتها
مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. توقعات ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة اليوم

مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. توقعات ببدء دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة ...
رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين

رغم الحظر.. تظاهرة حاشدة في باريس دعما للفلسطينيين
روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»

روسيا: الفيتو الأميركي في الأمم المتحدة حول فلسطين ستكون له «تداعيات مروعة»
فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام

فضائية مصرية: 31 دولة و3 منظمات دولية أكدت حضورها قمة القاهرة للسلام
حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية

حملة فرنسية ضد بنزيما بعد دعمه لغزة.. ودعوات لتجريدة من الكرة الذهبية والجنسية
الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة

الأمم المتحدة: 50 ألف امرأة حامل وسط القصف المستمر على غزة
اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم ...
«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي

«اقتصاد بلس»: سياسات تشجع على انخفاض الدينار الليبي
«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك

«في التسعين»: ميتشو مدرباً لمنتخب ليبيا ومدرب أبوسليم يتوعد الزمالك
«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا

«تحقيقات»: بق الفراش.. آفة مستحدثة في ليبيا
«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟

«تغطية خاصة»: ما بعد الطوفان.. غزة بين الإجتياح والحرب الشاملة؟
«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟

«تغطية خاصة»: كيف سيقاوم ساسة ليبيا ضغوط الغرب لتوحيد إعادة الاعمار؟
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
الفنان التونسي بوشناق يتخلى عن لقب سفير النوايا الحسنة
الفنان التونسي بوشناق يتخلى عن لقب سفير النوايا الحسنة
شركات تسجيلات من بينها «يونيفرسال» تقاضي برنامج «أنثروبيك» للذكاء الصناعي
شركات تسجيلات من بينها «يونيفرسال» تقاضي برنامج «أنثروبيك» للذكاء...
لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو
لوحة لماغريت بيعت في مزاد باريسي لقاء 11 مليون يورو
النيابة العامة الفرنسية تطلب السجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ لأدجاني
النيابة العامة الفرنسية تطلب السجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ ...
الأستراليون يحتفلون بالذكرى الخمسين لإنشاء أوبرا سيدني الإيقونية
الأستراليون يحتفلون بالذكرى الخمسين لإنشاء أوبرا سيدني الإيقونية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما
وفاة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري عن 62 عاما...
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء
مكتبة طرابلس العلمية تنظم معرضها «الأخير» للكتاب قبل الإخلاء...
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023
النرويجي يون فوسه يفوز بجائزة نوبل الآداب 2023...
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة اليونسكو في سبها
الكاتبة زينب قجدور توقع باكورة أعمالها الأدبية بمكتبة ......
استجابة لنداءات المثقفين.. تأجيل إخلاء مكتبة طرابلس العلمية
استجابة لنداءات المثقفين.. تأجيل إخلاء مكتبة طرابلس العلمية...
المزيد
وزارة الثقافة التونسية تلغي مهرجان أيام قرطاج السينمائية تضامنا مع غزة
وزارة الثقافة التونسية تلغي مهرجان أيام قرطاج السينمائية ......
المتهم في قضية اغتيال مغني الراب توباك شاكور يمثل أمام المحكمة مجدداً
المتهم في قضية اغتيال مغني الراب توباك شاكور يمثل أمام ......
ألبوم جديد لفرقة «رولينغ ستونز»: تجديد الشباب وضربة تسويق
ألبوم جديد لفرقة «رولينغ ستونز»: تجديد الشباب وضربة تسويق...
الأستراليون يحتفلون بالذكرى الخمسين لإنشاء أوبرا سيدني الإيقونية
الأستراليون يحتفلون بالذكرى الخمسين لإنشاء أوبرا سيدني ......
النيابة العامة الفرنسية تطلب السجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ لأدجاني
النيابة العامة الفرنسية تطلب السجن 18 شهراً مع وقف التنفيذ ......
المزيد