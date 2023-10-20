وزارة الثقافة التونسية تلغي مهرجان أيام قرطاج السينمائية تضامنا مع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

ألغت وزارة الثقافة التونسية تنظيم الدورة الـ34 من مهرجان أيام قرطاج السينمائية والتي كان مقرر انتظام فعالياتها في الفترة من 28 أكتوبر الجاري وتستمر حتى الرابع من نوفمبر المقبل.

وذكرت وزارة الثقافة التونسية في بيان صحفي مساء الخميس «أن إلغاء تنظيم المهرجان يأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق، واعتبارا للأوضاع الإنسانية الحرجة التي يشهدها قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم».

تطورات ما قبل وبعد الإلغاء

يشار إلى أن إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق عن انتظام الفعاليات ولكنها قررت إلغاء كل المظاهر الاحتفالية.

- مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» في دورته الـ34 بلا مظاهر احتفالية تضامنًا مع غزة

وأثار القرار موجة من الإشادات، وأخرى مقابلها من الانتقادات ونادت الأخيرة بأن الفن والسينما من أدوات المقاومة، وجاء في التعليقات « السينما مقاومة.. السينما مقاومة، لمَ الإلغاء»، و«كان أجدر بالتضامن أن تستغل أيام قرطاج للتعريف بالقضية».