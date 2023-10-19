مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» في دورته الـ34 بلا مظاهر احتفالية تضامنًا مع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة مهرجان «أيام قرطاج السينمائية» بتونس، عن إلغاء كل المظاهر الاحتفالية، وانطلاق الدورة الـ34 مباشرة بعروض المسابقة الرسمية.

وقالت الإدارة في بيان نشرته على موقعها وفي صفحات التواصل الاجتماعي «إنه أكثر من أي وقت مضى، تظلّ السينما والفن والثقافة من بين وسائل المقاومة الأكثر قدرة على مواجهة الخطاب الغادر والماكر للعديد من الإنتاجات السمعية والبصرية»، وفقا للموقع الرسمي للمهرجان.

كما أكد البيان أن المهرجان في دورته الـ34 التي ستقام من 28 أكتوبر إلى 04 نوفمبر 2023 «يتضامن مع فلسطين احترامًا لنضالات شعب يعاني التقتيل والتدمير ويقاوم من أجل استرجاع أرضه».

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وفي سياق الاستعداد للمهرجان أعلن عن شعار المهرجان الرسمي، وهو للفنانة التونسية الراحلة هايدي تمزالي وهي ابنة رائد السينما التونسية سمامة شكلي، وتعد أول ممثلة وكاتبة سيناريو ومونتيرة في تونس والعالم العربي.

كما أعلن المهرجان اليوم عن قائمة الأفلام المختارة للمسابقة الرسمية للأفلام الوثائقية القصيرة وتتضمن القائمة ثمانية أفلام تمثل كلا من تونس والجزائر والمغرب ومصر، وساحل العاج والكونغو الديمقراطية والبِنين.

قرطاج السينما الواعدة

وجرى اختيار الأفلام التي ستشارك في مسابقة «قرطاج السينما الواعدة» وهي: لوكا لبسمة الرقيوي من المغرب، و(Papa Eric le tender) لغاستون بونكوجو من وبوركينا فاسو، و«وُلِدتُ مَشْهورا» من إخراج لؤي عوّاد من فلسطين، و«بول يتحدث» لروزانا قاسم من مصر، و«دنكير» لميسم صهيب من تونس، و«حور» لروبار ميناسيان من لبنان، و«خروج عن الخط» لشيماء الأندلسي من تونس، و«كلب.. حجرة» لأسماء العجيمي من تونس، و(Juste 24h) لماكس مباكوب من الكاميرون.

يشار إلى أن المهرجان في الدورة الحالية يخصص قسما استثنائيا بمناسبة مئوية السينما التونسية «ديسمبر 1922 -ديسمبر 2023».