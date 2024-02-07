غوتيريس يحذر من خطورة «هجوم إسرائيلي» بري على رفح

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الأمين العام للأمم المتحدة، الأربعاء، من «تداعيات إقليمية لا تحصى» لهجوم إسرائيلي بري محتمل على مدينة رفح، التي تضيق بمئات آلاف النازحين الفلسطينيين في جنوب قطاع غزة.

وقال أنطونيو غوتيريس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: «عمل كهذا سيزيد شكل هائل ما هو أصلا كابوس إنساني، مع تداعيات إقليمية لا تحصى»، مجددا مطالبته بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن»، بحسب وكالة «فرانس برس».

ودعا غوتيريس إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن. كما حذر من أن العالم يدخل «حقبة الفوضى»، مشيرا إلى انقسامات غير مسبوقة في مجلس الأمن الدولي غير القادر على التحرّك في مواجهة النزاعات الفظيعة الجارية. وقال: «هذه ليست المرة الأولى التي ينقسم فيها المجلس، ولكنها الأسوأ. الخلل الحالي أعمق وأخطر».

خطة «حماس» لوقف إطلاق النار

يأتي هذا في وقت اقترحت «حماس» خطة لوقف إطلاق النار من شأنها تهدئة القصف الذي يتعرض له القطاع منذ أربعة أشهر ونصف الشهر، وتفضى إلى إنهاء الحرب، في رد على اقتراح نقله وسطاء قطريون ومصريون، ويحظى بدعم الولايات المتحدة وإسرائيل.

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وذكر مسؤول إسرائيلي أن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، أن الإدارة الأميركية تشعر بقلق بالغ بشأن التوسع المحتمل للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة.

منظمات إنسانية تحذر من خطورة العملية البرية

بينما حذر العديد من المنظمات الإنسانية، وفي مقدمتها الأمم المتحدة، من خطورة مثل تلك العملية البرية في المدينة، التي دعا الجيش سابقاً سكان شمال القطاع ووسطه إلى التوجه إليها، على آلاف المدنيين.

ومنذ انطلاق الاجتياح الإسرائيلي البري لشمال القطاع المحاصر، نزح أكثر من 80% من السكان، أو ما يقارب 1.9 مليون حسب تقديرات أممية، نحو مدن الجنوب، حيث تكدسوا في مخيمات غير مؤهلة أو حتى في الحدائق والطرقات والشوارع، ثم نزحوا لاحقاً من مدينة خان يونس (جنوباً)، بعد أن اقترب القتال منها، إلى رفح أيضا.