  • Alwasat News
Atwasat

ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 27 ألفا و708 شهداء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 06:07 مساء
ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 27 ألفا و708 شهداء
انتشال ضحايا فلسطينيين من أسفل مبان دمرها الاحتلال في غزة. (الإنترنت)
WTV_Frequency

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27 ألفا و708 شهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة إن 123 شخصا استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 67 ألفا و147 إصابة.

وذكرت الوزارة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 123 شهيدا و 169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

عدوان إسرائيلي لليوم الـ124 تواليًا
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ124 تواليًا عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

-  ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 27585 شهيدا
-  «الصحة الفلسطينية»: قصف إسرائيلي يقتل 6 أشخاص خلال تأمين شاحنة مساعدات في رفح

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف، اليوم الأربعاء، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خان يونس، واشتداد وتيرة القصف على رفح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، وموقعة مئات الشهداء والجرحى.

للمرة الثالثة قصف مقر بنك فلسطين الرئيسي
وصل ثلاثة شهداء إلى مستشفى الكويت جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة «عواجة» في حي الشعوت غرب رفح. كما استهدفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية في مخيم الشابورة وسط محافظة رفح، وجرى نقل عدد من الإصابات من المكان.

وقصفت أيضا قوات الاحتلال للمرة الثالثة منذ الصباح مقر بنك فلسطين الرئيسي في الجندي المجهول بغزة. وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال أجبر النازحين من مدرسة مصطفى حافظ وزهرة قرب مسجد بلال غرب خان يونس على الخروج، واعتقل عددا منهم خلال حواجز تفتيش مروا بها، بحسب موقع «المركز الإعلامي الفلسطيني».

بينما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاههم وهم ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة. وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها ونيرانها غرب رفح. كما شنت طائرات الاحتلال غارة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف

ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف
ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر

ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر
ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا

ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا
4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية

4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب

«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب
نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي

رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي
ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا

ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا
معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026

معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026
أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال
«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا
تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط المهرب

تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط ...
اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة

اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة
حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات

حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات
«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024

«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024
نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة

نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على...
مقتل قياديين في «كتائب حزب الله» بضربة لطائرة مسيرة في بغداد
مقتل قياديين في «كتائب حزب الله» بضربة لطائرة مسيرة في بغداد
مقتل قيادي من فصيل عراقي مسلح بضربة جوية أميركية
مقتل قيادي من فصيل عراقي مسلح بضربة جوية أميركية
بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق
بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق
إصابة 70 جنديا أميركيا بالضربات الأخيرة في سورية والعراق...
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره...
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة
«القسام» تعلن قتل 15 جنديًا إسرائيليًا من مسافة صفر غربي غزة...
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل......
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع ......
المزيد
انتشال 13 جثة لمهاجرين سودانيين والبحث عن 27 مفقودا قبالة سواحل تونس
انتشال 13 جثة لمهاجرين سودانيين والبحث عن 27 مفقودا قبالة ......
«تمويل الأونروا».. شبح يلاحق اللاجئين الفلسطينيين لبنان
«تمويل الأونروا».. شبح يلاحق اللاجئين الفلسطينيين لبنان...
أحدث حصيلة لشهداء العدوان على غزة منذ أكتوبر
أحدث حصيلة لشهداء العدوان على غزة منذ أكتوبر...
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة
مخاوف متزايدة من العدوان على رفح.. ومحادثات جديدة للتهدئة...
بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق
بغداد: التحالف الدولي تحول إلى عامل عدم استقرار للعراق...
المزيد