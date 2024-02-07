ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على غزة إلى 27 ألفا و708 شهداء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة في غزة، الأربعاء، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في قطاع غزة إلى 27 ألفا و708 شهداء، غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة إن 123 شخصا استشهدوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وأن مجموع الجرحى منذ بداية الحرب بلغ 67 ألفا و147 إصابة.

وذكرت الوزارة أن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 123 شهيدا و 169 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

عدوان إسرائيلي لليوم الـ124 تواليًا

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة لليوم الـ124 تواليًا عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار، ونزوح أكثر من 90% من السكان.

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وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف، اليوم الأربعاء، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، وسط تركيز العدوان على خان يونس، واشتداد وتيرة القصف على رفح، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، وموقعة مئات الشهداء والجرحى.

للمرة الثالثة قصف مقر بنك فلسطين الرئيسي

وصل ثلاثة شهداء إلى مستشفى الكويت جراء قصف الاحتلال منزلا لعائلة «عواجة» في حي الشعوت غرب رفح. كما استهدفت طائرات الاحتلال سيارة مدنية في مخيم الشابورة وسط محافظة رفح، وجرى نقل عدد من الإصابات من المكان.

وقصفت أيضا قوات الاحتلال للمرة الثالثة منذ الصباح مقر بنك فلسطين الرئيسي في الجندي المجهول بغزة. وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال أجبر النازحين من مدرسة مصطفى حافظ وزهرة قرب مسجد بلال غرب خان يونس على الخروج، واعتقل عددا منهم خلال حواجز تفتيش مروا بها، بحسب موقع «المركز الإعلامي الفلسطيني».

بينما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار تجاههم وهم ينتظرون المساعدات قرب دوار الكويت بمدينة غزة. وأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية قذائفها ونيرانها غرب رفح. كما شنت طائرات الاحتلال غارة على حي الشجاعية شرق مدينة غزة.