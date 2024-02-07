قصف عنيف على رفح وخان يونس في اليوم الـ124 من العدوان الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط

شنت طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الإسرائيلي قصفا عنيفا وأحزمة نارية على مدينتي رفح وخان يونس وذلك في اليوم الـ124 للعدوان على قطاع غزة.

وقال مراسلو وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت سلسلة غارات وأحزمة نارية عنيفة على المناطق الغربية والشرقية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينيا فضلا عن عديد المصابين والمفقودين.

وأضافت مصادر محلية أن أما وابنتها استشهدتا وأصيب آخرون بقصف إسرائيلي استهدف منزلا بحي الزهور شمالي رفح، بينما أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه ساحل المدينة.

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تحذير أممي من اجتياح رفح الفلسطينية

وفي السياق، حذرت الأمم المتحدة من اجتياح الاحتلال الإسرائيلي لمحافظة رفح، حيث قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن «أي تحرك من جانب إسرائيل لتوسيع غزوها الشامل لقطاع غزة ليشمل مدينة رفح الجنوبية المكتظة بالسكان قد يؤدي إلى جرائم حرب يجب منعها بكل السبل».

وفي منطقة الرمال جنوب مدينة غزة، استشهد فلسطيني على الأقل وأصيب آخرون في قصف استهدف المنطقة. وشن الاحتلال سلسلة غارات عنيفة على منطقة قيزان النجار جنوب خان يونس، بينما استشهدت امرأة برصاص قناص عند بوابة مجمع ناصر الطبي.

كما قصف الاحتلال محيط عمارة جاسر ومسجد «بلال» في مخيم خان يونس، فيما نسف الطيران الحربي منازل سكنية في خان يونس وسط قصف مدفعي مكثف للمدينة.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 27 ألفا و585 شهيدا معظمهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن إصابة 66 ألفا و978 فلسطينيًا، فيما لا يزال أكثر من ثمانية آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات حيث يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.