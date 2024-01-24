لازاريني: قصف ملجأ للأمم المتحدة في غزة «انتهاك صارخ لقواعد الحرب»

القاهرة - بوابة الوسط

قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن القصف الذي استهدف ملجأ تابعا للوكالة في خان يونس بجنوب قطاع غزة، الأربعاء، يشكل «انتهاكا صارخا لقواعد الحرب».

وكتب فيليب لازاريني في منشور على منصة «إكس»: «مرة أخرى، انتهاك صارخ للقواعد الأساسية للحرب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، قال مدير «أونروا» في غزة، توماس وايت، إن قصفا مدفعيا على ملجأ للأمم المتحدة أدى إلى مقتل تسعة أشخاص على الأقل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

قصف مركز تدريب يؤوي 10 آلاف من النازحين

وقال وايت في منشور على منصة «إكس»: «القتال يشتد في خان يونس، ومركز تدريب تابع للوكالة يؤوي 10 آلاف من النازحين تعرض للقصف للتو، واشتعلت النيران في المباني، ووقعت أعداد كبيرة من الخسائر البشرية». كما أوضح أن الجيش الإسرائيلي يمنع الوصول الآمن من وإلى المركز منذ يومين، و«الناس محاصرون داخل مركز الوكالة».

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بدوره، أدان المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات، يانيس ليارتشيتش، الهجمات التي شنتها إسرائيل، اليوم الأربعاء، على ملجأ لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة. وقال ليارتشيتش على منصة «إكس» إن الملجأ الذي تعرض لضربات إسرائيلية يؤوي نازحين. كما يوزع عليهم مساعدات حيوية يمولها الاتحاد الأوروبي.

ارتفاع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 25700

يأتي ذلك بينما يتواصل القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق في قطاع غزة، وهزت الانفجارات مدينة خان يونس. في حين أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر إلى 25 ألفا و700 شهداء، بينما زاد عدد المصابين إلى 63 ألفا و740 مصابا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن 210 فلسطينيين استشهدوا بهجوم إسرائيلي في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة. وأضافت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.