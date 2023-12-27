أونروا: الملاجئ في غزة مكتظة بـ1.5 مليون نازح فلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

أكد الناطق باسم وكالة الأمم المتحدة للغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كاظم أبو خلف، أن الملاجئ ومراكز الإيواء التابعة للوكالة في جنوب غزة، البالغ عددها 155، وهى في الغالب مدارس، أصبحت مكتظة بأكثر من مليون ونصف المليون نازح في قطاع غزة.

وقال في مداخلة عبر الفيديو لقناة «سكاي نيوز عربية»: «نحن نستضيف عمليا في مرافقنا أكثر من نصف سكان قطاع غزة، وهناك مئات الآلاف الآخرون مسجلون لدينا، ويسكنون في الشوارع المحيطة بمراكز الإيواء، لعدم وجود متسع لهم داخلها»، بحسب وكالة «أ ش أ».

تضرر 123 منشآة

وأوضح: «إجمالي منشآتنا في قطاع غزة 196 منشآة، تعرض منها 123 منشآة للضرر إما المباشر أو غير المباشر، بينها 58 منشآة تعرضت للضرر المباشر الذي أسفر عن سقوط 302 ضحية من المدنيين النازحين إلى مراكز الإيواء، وإصابة 1051 نازحا، بالإضافة إلى سقوط 142 من موظفي أونروا، وزميلة من منظمة الصحة العالمية، وآخر من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أي إجمالي الضحايا 144، وهذا يعد أكبر رقم في خسائر الأرواح للعاملين في الأمم المتحدة منذ أن أنشئت».

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وأشار إلى «أننا المنظمة الأكبر أمميا الموجودة على الأرض في قطاع غزة، وهناك الصليب الأحمر والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الكثير من المنظمات الإغاثية، ولكن كل هؤلاء مجتمعون لن نستطيع أبدا أن نتعامل مع هذا الواقع إذا استمرت الحرب. ما نحتاج إليه، فيما عدا رفع سقف دخول المساعدات، هو وقف إطلاق النار، حتى نتمكن من توزيع المساعدات، والوصول إلى مناطق لم نصل إليها حتى الآن».