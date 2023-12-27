«الصحة الفلسطينية»: 16 مجزرة إسرائيلية أسفرت عن 195 شهيدا في 24 ساعة بغزة

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، د. أشرف القدرة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت ست عشرة مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها 195 شهيدا و325 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد القدرة، في تصريح صحفي، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 21 ألفا و110 شهداء، و55 ألفا و243 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي. وأشار إلى أن الاحتلال الاسرائيلي يزيد من استهداف محيط مجمع ناصر الطبي، معبرا عن خشيته أن يتكرر ضده سيناريو مجمع الشفاء الطبي نفسه.

مطالبات بتدخلات عاجلة لإعادة تشغيل مجمع الشفاء

وطالب القدرة المؤسسات الأممية باتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة، لضمان حماية مجمع ناصر الطبي وطواقمه والجرحى والمرضى وآلاف النازحين فيه. كما طالب جميع المؤسسات الدولية بإجراء تدخلات عاجلة، لإعادة تشغيل مجمع الشفاء الطبي.

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ولفت إلى أن وزارة الصحة استقبلت وفدا طبيا من خلال مؤسسة «رحمة حول العالم» في أميركا، لمساندة الطواقم الطبية خلال العدوان الغاشم. كما أشار إلى وصول فرق طبية متخصصة، بالتعاون مع مؤسسات صحية دولية، للعمل في مستشفى شهداء الأقصى ومجمع ناصر الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

بينما أعلنت أن وزارة الصحة بدء تشغيل المستشفى الميداني الإندونيسي التابع لها في رفح بالتعاون مع مؤسسة «أطباء بلا حدود - فرنسا»، لمتابعة الإصابات المحولة من المستشفيات إليه من أجل تخفيف العبء عنها.