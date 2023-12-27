وسائل إعلام إسرائيلية: بلينكن يبدأ جولة شرق أوسطية الأسبوع المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يجرى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، جولة شرق أوسطية مطلع الأسبوع المقبل، تشمل الأردن والسعودية والإمارات وقطر إسرائيل والضفة الغربية.

وقال موقع «والا» الإخباري الإسرائيلي إن هذه الزيارة ستكون الرابعة إلى المنطقة، والخامسة لإسرائيل منذ بداية الحرب على غزة ، بحسب (أ ش أ).

بلينكن يلتقى قادة الاحتلال

ويتوقع أن يلتقي بلينكن في دولة الاحتلال الإسرائيلي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت، وأعضاء حكومة الطوارئ التي تدير الحرب على قطاع غزة، المعروفة بـ«كابينت الحرب».

ونقل الموقع عن مصادر إسرائيلية وأميركية قولها إن بلينكن سيبحث - خلال جولته - موضوع الحرب على غزة. وتأتي الزيارة ضمن زيارات مسئولين أميركيين متواصلة إلى إسرائيل منذ بداية الحرب.

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والتقى بلينكن في واشنطن، أمس، وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، الذي التقى مُستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، جيك سوليفان.