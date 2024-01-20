  • Alwasat News
Atwasat

أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 12:23 مساء
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر
مقاتلة حربية تابعة للجيش الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تواصل الولايات المتحدة ضرباتها العسكرية المكثفة في اليمن، وتهدف إلى تقليص القدرات العسكرية لجماعة الحوثي التي نفذت عددا من الهجمات في البحر الأحمر، وتتعهد بمواصلة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ونفذت واشنطن، أمس الجمعة، ثلاث ضربات استهدفت مواقع الحوثي في اليمن، مؤكدة أنها «تتصرف دفاعا عن النفس»، وذلك ردا على استهداف الحوثي سفينة تجاريّة أميركيّة في خليج عدن، الأسبوع الماضي، لكن دون التسبب في أضرار، بحسب واشنطن.

وبعد أسبوع تقريبا من الضربات الأميركية المكثفة في اليمن، لا تزال جماعة الحوثي تشكّل تهديدا للممر التجاري في البحر الأحمر، خصوصا أنها تعهدت بمواصلة استهداف السفن التجاريّة في البحر الأحمر وخليج عدن، حسب وكالة «فرانس برس».

ثلاث ضربات أميركية جديدة في اليمن
وأمس الجمعة، أعلن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، جون كيربي، أنّ الجيش الأميركي نفّذ بنجاح ثلاث ضربات دفاعيّة، استهدفت قاذفات صواريخ جاهزة للإطلاق في البحر الأحمر.

وقال: «نُفّذت هذه الضربات في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، لكنّها تسهم أيضا في جعل المياه الدولية أكثر أمانا للسفن الحربية والسفن التجارية».

- واشنطن: ضربات جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن
- الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن

ووجه الأميركيون والبريطانيون، بدعم من مجموعة صغيرة من الدول، ضربات استهدفت الحوثيّين باليمن للمرّة الأولى في 12 يناير، طالت رادارات وبنية تحتيّة لصواريخ ومسيّرات.

ومذّاك، نفّذت الولايات المتحدة سلسلة ضربات أخرى استهدفت خصوصا منصّات إطلاق صواريخ. وقد أجبرت الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن الكثير من مالكي السفن على تعليق المرور من طريق العبور الأساسي هذا الذي يمر منه ما يصل إلى 12% من التجارة العالميّة.

مخاوف من نزاع إقليمي أوسع
وتسعى الولايات المتحدة أيضا إلى ممارسة ضغوط دبلوماسيّة ومالية على الحوثيين، بعدما صنّفتهم مجددا على أنهم كيان «إرهابي». ومن المقرر أن تدخل هذه العقوبة حيز التنفيذ في 16 فبراير.

وقد أدرج الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الحوثيّين على لائحة المنظمات الإرهابية الأجنبية قبل نهاية ولايته، لكن الرئيس الديمقراطي الحالي، جو بايدن، أزال الجماعة من القائمة في العام 2021 من أجل تسهيل إيصال المساعدات الإنسانيّة إلى اليمن، أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية.

وتثير العمليات الأميركية في اليمن مخاوف من اندلاع صراع إقليمي أوسع مع دخول الحرب الإسرائيلية في غزة شهرها الرابع، التي شردت أكثر من 80% من سكان غزة، وأسقطت 24 ألفا و927 شهيدا.

التوترات في جنوب لبنان
ويؤدّي الصراع الذي سبّب كارثة إنسانيّة في غزة إلى تفاقم التوتّر بين «إسرائيل»، المدعومة عسكريا من الولايات المتحدة، وما يعرف بـ«محور المقاومة» الذي يضمّ إلى جانب إيران كلا من حماس والحوثيّين وحزب الله اللبناني.

وقال الجيش الإسرائيلي إنّه ضرب مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، الجمعة، حيث دُمّرت ثلاثة منازل على الأقلّ، حسب وكالة الأنباء الرسميّة اللبنانيّة. بينما تبنّى حزب الله من جهته ثلاثة هجمات على الأراضي الإسرائيليّة.

علاوة على ذلك، نفذت مجموعات قريبة من إيران هجمات استهدفت القوات الأميركية في العراق وسورية، ما استدعى ردا من الولايات المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب

تحديد طبيعة إصابة محمد صلاح ومدة غيابه عن الملاعب
الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع

الفنان التشكيلي (بتروس فان شندل) سيد الشموع
كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا

كريم بنزيما يعود إلى الاتحاد السعودي بعد تأخّره 17 يومًا
حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة

حذرت من تفشي الأمراض.. الأمم المتحدة: 20 ألف طفل وُلدوا بالجحيم في غزة
سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام

سيناتورة أميركية تدعو لربط المساعدات لـ«إسرائيل» بسعيها نحو السلام
«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي

«كاف» يعاقب عمروش بالإيقاف والغرامة لتصريحاته ضد الاتحاد المغربي
«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل

«فيفا» يعلن جدول مباريات كأس العالم 2026 الشهر المقبل
الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء مهامه

الأميران أندرو وهاري لا يمكنهما الحلول محل الملك تشارلز في حال العجز عن أداء ...
كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق (فيديو)

كاب فيردي يتأهل لدور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية بثلاثية في شباك موزمبيق ...
«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي

«ميتا» تدخل السباق إلى الذكاء الصناعي
الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة

الأهلي طرابلس يفوز على بيروت اللبناني في أول مبارياته ببطولة دبي الدولية للسلة
نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة

نهاية سعيدة لمغامرة أرنولد شوارزينغر مع الجمارك الألمانية بسبب ساعة
العراق يفوز على اليابان ويتصدر مجموعته بكأس آسيا

العراق يفوز على اليابان ويتصدر مجموعته بكأس آسيا
اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد

اكتشاف نوع جديد من «عمالقة البحر» في صحراء الوادي الجديد
كييف: 95% من قطع الغيار بالأسلحة الروسية غربية والمطلوب وقفها

كييف: 95% من قطع الغيار بالأسلحة الروسية غربية والمطلوب وقفها
جريدة «الوسط»: حراك العام الجديد نحو إنهاء الانسداد السياسي

جريدة «الوسط»: حراك العام الجديد نحو إنهاء الانسداد السياسي
مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة

مواجهات بين المقاومة وقوات الاحتلال في جميع مناطق قطاع غزة
في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى

في دوري الدرجة الأولى.. التعادلات تهيمن على الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الأردن يطالب القوى الكبرى بإنهاء مذابح غزة ويؤكد: القصف يستوفي مواصفات جرائم الحرب
الأردن يطالب القوى الكبرى بإنهاء مذابح غزة ويؤكد: القصف يستوفي ...
مصدر لـ«رويترز»: مقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني بغارة إسرائيلية على دمشق
مصدر لـ«رويترز»: مقتل مسؤول في الحرس الثوري الإيراني بغارة ...
خمسة قتلى في دمشق جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي
خمسة قتلى في دمشق جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24 ألفا و927 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24 ألفا و927 شهيدا
الاحتلال يركز عملياته في جنوب غزة وسط خلاف مع واشنطن حول قيام دولة فلسطينية
الاحتلال يركز عملياته في جنوب غزة وسط خلاف مع واشنطن حول قيام ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على غزة
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في......
المزيد
مقتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سورية ونائبه
مقتل مسؤول استخبارات الحرس الثوري الإيراني في سورية ونائبه...
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال تشكل تهديدا في البحر الأحمر
أسبوع من الضربات الأميركية على اليمن.. وجماعة الحوثي لاتزال ......
مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين اثنين بضربة إسرائيلية في دمشق
مقتل مستشارين عسكريين إيرانيين اثنين بضربة إسرائيلية في دمشق...
الاحتلال يركز عملياته في جنوب غزة وسط خلاف مع واشنطن حول قيام دولة فلسطينية
الاحتلال يركز عملياته في جنوب غزة وسط خلاف مع واشنطن حول ......
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24 ألفا و927 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24 ألفا و927 ......
المزيد