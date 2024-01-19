واشنطن: ضربات جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض شن الجيش الأميركي ضربات جديدة على مواقع للحوثيين في اليمن، الجمعة، «استهدفت منصات إطلاق صواريخ كانت معدة لشن هجمات على سفن في البحر الأحمر» وفق قوله.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين: «نفذت القوات الأميركية هذا الصباح ثلاث ضربات ناجحة للدفاع عن النفس ضد أهداف للحوثيين في اليمن»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أفادت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين بتعرض مدينة الحديدة الواقعة غرب اليمن لقصف أميركي بريطاني جديد. وقالت القناة عبر حسابها على منصة «إكس» إن «عدوانًا أميركيًا بريطانيًا يستهدف بغارتين منطقة الجبانة في مدينة الحديدة».