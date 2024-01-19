الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الحوثيون، الخميس، استهداف سفينة «كيم رينجر» الأميركية في خليج عدن بالصواريخ، مؤكدين استمرار استهداف السفن المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، على «إكس»، إن «القوات البحرية اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة (كيم رينجر) الأميركية، في خليج عدن، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة».

وأضاف أن «القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن وتأكيدا على استمرار الدعم والإسناد لغزة».

- بايدن: الضربات على الحوثيين في اليمن ستستمر

وأكد كذلك استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة، وأن منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلةِ مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة».

وتابع أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب».

وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرًا عن واقعة على بعد 115 ميلاً بحريًا جنوب شرقي مدينة عدن باليمن.

في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمر «ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر».