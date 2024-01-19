  • Alwasat News
Atwasat

الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 19 يناير 2024, 12:28 صباحا
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن
الناطق باسم القوات المسلحة الحوثية يحيى سريع. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن الحوثيون، الخميس، استهداف سفينة «كيم رينجر» الأميركية في خليج عدن بالصواريخ، مؤكدين استمرار استهداف السفن المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، حتى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

وقال الناطق العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، على «إكس»، إن «القوات البحرية اليمنية نفذت عملية استهداف لسفينة (كيم رينجر) الأميركية، في خليج عدن، وذلك بصواريخ بحرية مناسبة، وكانت الإصابة مباشرة».

وأضاف أن «القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ إجراءاتها الدفاعية والهجومية ضمن حق الدفاع المشروع عن اليمن وتأكيدا على استمرار الدعم والإسناد لغزة».

- بايدن: الضربات على الحوثيين في اليمن ستستمر

وأكد كذلك استمرار حركة الملاحة في البحرين العربي والأحمر إلى كافة الوجهات حول العالم عدا موانئ فلسطين المحتلة، وأن منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلةِ مستمر حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة».

وتابع أن الرد على الاعتداءات الأميركية والبريطانية قادم لا محالة، وأن أي اعتداء جديد لن يبقى دون رد وعقاب».
وفي وقت سابق الخميس، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرًا عن واقعة على بعد 115 ميلاً بحريًا جنوب شرقي مدينة عدن باليمن.

في وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمر «ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا

كأس أمم أفريقيا: خروج النجم المصري صلاح مصابا أمام غانا
ريال مدريد يغلق أبوابه في وجه كريم بنزيما

ريال مدريد يغلق أبوابه في وجه كريم بنزيما
استئصال ورم نادر جدًا بالفك العلوي لطفلة في طرابلس

استئصال ورم نادر جدًا بالفك العلوي لطفلة في طرابلس
«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل

«ديلي ميل»: باريس سان جيرمان يحاول الإبقاء على مبابي بعقد لم يسبق له مثيل
بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس

بالصور: مهلة 72 ساعة لعدد من المحلات والعقارات بوسط طرابلس
توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة

توقيف أرنولد شوارزنيغر في مطار ميونيخ الألماني لإخفائه ساعة ثمينة
نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي

نجاة ليبية سقطت سيارتها في بحيرة تيبستي
غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع

غرينلاند فقدت مساحات جليدية أكبر من المتوقع
كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة تتجه لرفع الدعم عن الوقود
غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟

غارات أميركية جديدة على اليمن.. فماذا استهدفت؟
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو

تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
ضبط «دجال» تحرش بفتاة في بنغازي

ضبط «دجال» تحرش بفتاة في بنغازي
يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة

يزن بن صَويد يتوج بالبرونزية في البطولة العربية للمبارزة
المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا

المغرب يحقق الفوز الأول للعرب في كأس أمم أفريقيا من بوابة تنزانيا
والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب

والدة صحفي أميركي قتله تنظيم «داعش» تنتقد سياسة أوباما في كتاب
علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي

علماء صينيون يعلنون نجاح أول عملية استنساخ لقرد مكاك ريسوسي
«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب

«صوت الشعب»: السفيرة الأميركية المرشحة «متخصصة في تخريب الدول» وتكره العرب
الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل

الدبيبة: سنوفر سيارات لمخاتير المحلات في القريب العاجل
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
93 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على جنوب غزة
93 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على جنوب غزة
سامح شكرى يتوجه إلى كمبالا للمشاركة في القمة الـ١٩ لحركة عدم الانحياز
سامح شكرى يتوجه إلى كمبالا للمشاركة في القمة الـ١٩ لحركة عدم ...
تحول لافت.. البرلمان الأوروبي يصوت لصالح «وقف دائم إطلاق النار» في غزة
تحول لافت.. البرلمان الأوروبي يصوت لصالح «وقف دائم إطلاق النار» ...
الاتحاد الأوروبي سيعتمد «نظام عقوبات» ضد حماس
الاتحاد الأوروبي سيعتمد «نظام عقوبات» ضد حماس
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24620 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24620 شهيدا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة
استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح بقصف إسرائيلي في غزة...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي الشيخ رضوان بغزة
شاهد: «القسام» تستدرج قوة إسرائيلية إلى كمين داخل نفق في حي ......
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة الحُديدة
«قامت القيامة».. يمنيون يروون أحداث ليلة القصف الغربي لمدينة......
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في غارة إسرائيلية على غزة
استشهاد وزير الأوقاف وخطيب الأقصى السابق الشيخ يوسف سلامة في......
المزيد
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن
الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن...
رسالة مصرية للصومال بعد الاتفاق الإثيوبي
رسالة مصرية للصومال بعد الاتفاق الإثيوبي...
السوداني: لا مبررات لوجود التحالف الدولي بالعراق
السوداني: لا مبررات لوجود التحالف الدولي بالعراق...
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24620 شهيدا
ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 24620 شهيدا...
الاتحاد الأوروبي سيعتمد «نظام عقوبات» ضد حماس
الاتحاد الأوروبي سيعتمد «نظام عقوبات» ضد حماس...
المزيد