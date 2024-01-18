بايدن: الضربات على الحوثيين في اليمن ستستمر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، أن الضربات الأميركية البريطانية التي تستهدف الحوثيين في اليمن ستستمر «ما داموا يواصلون هجماتهم على السفن في البحر الأحمر».

وسأل مراسلون في البيت الأبيض الرئيس الأميركي عن هذه الضربات، فأجاب: «هل أنها توقف الحوثيين؟ كلا. هل ستستمر؟ نعم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، أعلن الناطق العسكري لقوات الحوثي يحيى سريع المسؤولية عن هجوم على سفينة أميركية قبالة الساحل اليمني.

وقال سريع في تصريحات تلفزيونية إن القوات البحرية للحوثيين استهدفت السفينة الأميركية جينكو بيكاردي في خليج عدن «بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ»، متعهدًا مواصلة شن هجمات في إطار الدفاع عن النفس ودعما للفلسطينيين في غزة.