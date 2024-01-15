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«حماس»: عملية «رعنانا» رد طبيعي على مجازر الاحتلال وعدوانه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 15 يناير 2024, 05:29 مساء
«حماس»: عملية «رعنانا» رد طبيعي على مجازر الاحتلال وعدوانه
عملية دهس في رعنانا قرب تل أبيب. (الإنترنت)
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قالت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» إن عملية «رعنانا» التي وصفتها بـ«الفدائية»، رد طبيعي على مجازر الاحتلال وعدوانه المستمر على  الشعب الفلسطيني، داعية «لاستنفار الشباب الثائر في عموم الضفة والقدس لتصعيد النضال والثورة حتى دحر الاحتلال».

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، في وقت سابق، بمقتل امرأة وإصابة 4 بجروح خطيرة، و9 بجروح متوسطة في عمليات دهس وطعن في «رعنانا» قرب تل أبيب، بعد إعلان الإسعاف الإسرائيلي إصابة 19 إسرائيليا هناك.

عملية دهس في رعنانا 
وأوضحت شرطة الاحتلال في بيان أن «مشتبها به من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية قاد مركبة مسروقة ودهس بها عددا من الأشخاص، مما أدى إلى نقل 13 جريحا إلى المستشفيات وقالت خدمة الإسعاف إن أحد الجرحى حالته حرجة».

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وعلى الفور أعلن مستشفى مئير الطبي في كفار سابا وفاة امرأة متأثرة بإصابتها فيما وصفته الشرطة بأنه عملية دهس هجومية في «رعنانا» وسط البلاد. وقال المستشفى الإسرائيلي إن امرأة مصابة وصلت في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة وتوفيت متأثرة بجراحها على الرغم من جهودنا لإنقاذها.

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