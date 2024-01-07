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إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب القدس المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 07:26 مساء
إصابة جنديين إسرائيليين في عملية دهس قرب القدس المحتلة
حادث دهس في القدس المحتلة. (أرشيفية: الإنترنت)
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أصيب جنديان إسرائيليان في عملية دهس، مساء الأحد، عند حاجز «الجيب» شمال غرب القدس المحتلة.

وقال الناطقون باسم الشرطة الإسرائيلية، إن التقرير الأولي يفيد «بوقوع هجوم من سيارة عابرة عند حاجز جفعات زئيف المحيط بالقدس، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح طفيفة على الفور».

استشهاد طفلة فلسطينية
وأطلق جنود الاحتلال المتمركزون على الحاجز النار باتجاه المنفذ، وأطلقوا النار عشوائيًا ما أدى لإصابة طفلة فلسطينية كانت بالمكان واستشهادها على الفور.

وقتلت مجندة إسرائيلية فجر اليوم الأحد، وأصيب أربعة جنود آخرين، بتفجير المقاومة لعبوة ناسفة في جنين شمالي الضفة الغربية.

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وقالت كتيبة جــنين صباح اليوم الأحد، في بلاغ عسكري، صادر عنها: تمكن مجــاهدونا من إيقاع آليات الاحتـلال المتوغلة لمخيم جــنين بكمين ناري بحيث جرى تفجير عدة عبوات متتالية وتبعها استهداف مباشر وكثيف بصليات نارية مما أدى إلى إيقاع جنود الاحتلال بين قتيــل وجريح.

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