  • Alwasat News
Atwasat

6 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب جنين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 08:20 صباحا
6 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب جنين
alwasat radio

أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين فجر اليوم الأحد، بقصف اسرائيلي جنوب مدينة جنين. 

وأضافت الصحة في بيان، أن 6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة اسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

بالأسماء.. شهداء القصف الإسرائيلي على جنين
وشهداء القصف الإسرائيلي لمدينة جنين هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وكانت قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف وحدة المقاومة الوطنية

شاهد.. الحلقة السادسة من «مئوية ليبيا»: أحمد الشريف وحدة المقاومة الوطنية
«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان

نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024

روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»

مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»

تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر ...
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول

الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوريل يشدِّد من بيروت على ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي
بوريل يشدِّد من بيروت على ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود ...
فرنسا تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على تهجير الفلسطينيين
فرنسا تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على تهجير ...
«القسام» تقتل 8 جنود إسرائيليين من «نقطة صفر» في كمين شرق خان يونس
«القسام» تقتل 8 جنود إسرائيليين من «نقطة صفر» في كمين شرق خان ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة
مجلس الأمن يعتمد قرارًا لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى غزة...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال...
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف جندي للاحتلال
رسالة من السنوار عن إنجازات المقاومة: قتلنا وأصبنا 5 آلاف ......
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور فيلادلفيا بين غزة ومصر
وسائل إعلام: دبابات الاحتلال تبدأ عملية برية على محور ......
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى الاحتلال اكتشافه في غزة (فيديو)
«وصلتم متأخرين».. أول تعليق من كتائب القسام على نفق ادعى ......
المزيد
6 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب جنين
6 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب جنين...
غريفيث: غزة باتت «مكانًا للموت واليأس» والعالم يقف متفرجًا
غريفيث: غزة باتت «مكانًا للموت واليأس» والعالم يقف متفرجًا...
شاهد: رسائل مصورة لجنود إسرائيليين أسرى قبل مقتلهم بنيران جيشهم في حي الشجاعية
شاهد: رسائل مصورة لجنود إسرائيليين أسرى قبل مقتلهم بنيران ......
«القسام» تقتل 8 جنود إسرائيليين من «نقطة صفر» في كمين شرق خان يونس
«القسام» تقتل 8 جنود إسرائيليين من «نقطة صفر» في كمين شرق ......
فرنسا تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على تهجير الفلسطينيين
فرنسا تدين تصريحات المسؤولين الإسرائيليين المحرضة على تهجير ......
المزيد