6 شهداء بنيران مسيرة إسرائيلية جنوب جنين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية استشهاد 6 فلسطينيين فجر اليوم الأحد، بقصف اسرائيلي جنوب مدينة جنين.

وأضافت الصحة في بيان، أن 6 مواطنين استشهدوا جراء قصف مسيرة اسرائيلية تجمعا للمواطنين قرب دوار الشهداء جنوب جنين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

بالأسماء.. شهداء القصف الإسرائيلي على جنين

وشهداء القصف الإسرائيلي لمدينة جنين هم: الأشقاء هزاع ناجح حسن درويش (27 عاما)، ورامي (22 عاما)، وأحمد (24 عاما)، وعلاء (29 عاما)، ورزق الله نبيل سليمان (18 عاما)، ومحمد ياسر موسى عصعوص، إضافة لإصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وجميعهم من قرية مثلث الشهداء جنوب مدينة جنين.

وكانت قوات من جيش الاحتلال اقتحمت مدينة جنين الليلة الماضية، ودارت مواجهات مع الشبان في عدد من المناطق في المدينة.