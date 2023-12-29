إصابة 6 «إسرائيليين» في عمليتي دهس وطعن في الخليل والقدس

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب 6 «إسرائيليين»، في عمليتي دهس وطعن في الخليل والقدس، بجروح وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة، فيما استشهد المنفذان.

وأعلنت إذاعة جيش الاحتلال:، إصابة 4 «إسرائيليين» في عملية دهس شمال مستوطنة عتنائيل قرب الخليل.

وبحسب إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، جرى «تحييد» المنفذ، فيما أظهرت مشاهد لحظة إطلاق النار على المنفذ واستشهاده، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة القطرية.

في سياق متصل، أصيبت مجندة في حرس الحدود «الإسرائيلي»، وحارس أمن بجروح وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطة في عملية طعن عند حاجز مزمورية جنوب القدس المحتلة، وفق ما نقلت «الجزيرة».

وقالت شرطة الاحتلال إن منفذ العملية وصل بسيارته إلى الحاجز وترجل منها حيث طعن المجندة أولا ثم حارس الأمن، قبل أن يطلق جنود الاحتلال النار عليه.



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