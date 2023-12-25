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هجوم بطائرة مسيرة مفخخة يستهدف قاعدة للتحالف العسكري شمال العراق

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 ديسمبر 2023, 09:00 مساء
هجوم بطائرة مسيرة مفخخة يستهدف قاعدة للتحالف العسكري شمال العراق
قاعدة عين الأسد العراقية. (الإنترنت)
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استهدف هجوم بطائرة مسيّرة مفخخة قاعدة تضمّ قوات أميركية وقوات للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» قرب مطار أربيل في شمال العراق الإثنين، كما أفادت السلطات العراقية التي قالت إن الهجوم أدّى إلى وقوع «إصابات». 

وتعرضت القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش» في العراق وسورية لعشرات الهجمات منذ منتصف أكتوبر، في انعكاس للتوتر الإقليمي الذي عززته الحرب في غزة، بحسب «فرانس برس».

طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني
وذكر بيان صادر عن الناطق باسم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن «جماعات خارجة عن القانون» قامت بإرسال «طائرة مسيرة مفخخة بالقرب من مطار أربيل المدني» الإثنين. وأضاف «أدى هذا الحادث إلى وقوع إصابات وجرحى وتعطيل عمل المطار، والتأثير على توقيتات الرحلات المدنية»، بدون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل حول عدد الإصابات. وأكّد أنّ «القوات الأمنية العراقية...ستصل إلى الفاعلين لتقديمهم إلى العدالة». 

-  إسقاط 3 مسيرات مسلحة قرب قاعدة عسكرية أميركية في العراق
- هجوم بـ3 صواريخ يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق

من جهته، أكّد مسؤول عسكري أميركي مفضلاً عدم الكشف عن هويته أنّه «عند الساعة 16,00 بالتوقيت المحلي»، الإثنين «أطلقت طائرة مسيرة ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي في قاعدة أربيل الجوية في العراق».  وأضاف «لا نزال ننتظر تقييم الأضرار والإصابات إن وجدت». 

في غضون ذلك، تبنّت «المقاومة الإسلامية في العراق» التي تضمّ فصائل مسلحة حليفة لإيران ومرتبطة بالحشد الشعبي هجوماً بطائرات مسيّرة على قاعدة حرير في محافظة أربيل التي تضمّ كذلك قوات للتحالف. 

103 هجمات ضدّ القوات الأميركية في العراق وسورية
وأحصت واشنطن حتى الآن 103 هجمات ضدّ قواتها في العراق وسورية منذ 17 أكتوبر، أي بعد عشرة أيام من اندلاع الحرب في غزة، وفق حصيلة أفاد بها المسؤول العسكري الأميركي. وتبنّت معظم تلك الهجمات «المقاومة الإسلامية في العراق».

وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي فيكتوريا نولاند خلال زيارتها بغداد الأربعاء، إنها ناقشت مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني «كيفية تعزيز تعاوننا لوضع حدّ لهذه الهجمات». وتعترض تلك الفصائل على الدعم الأميركي لإسرائيل في حربها ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتعرّضت السفارة الأميركية في بغداد في 8 ديسمبر لهجوم بعدّة صواريخ لم يسفر عن ضحايا، لكنه الأول الذي يطال السفارة مذ بدأت الهجمات ضدّ القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي. ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم. وأعلنت الحكومة العراقية عن توقيف عدد من الضالعين في الهجوم على السفارة الأميركية وقالت إن عدداً منهم «على صلة ببعض الأجهزة الأمنية».

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