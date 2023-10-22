هجوم بـ3 صواريخ يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق

القاهرة - بوابة الوسط

قال مصدر أمني عراقي لـ«الشرق»، اليوم الأحد، إن هجوماً بثلاثة صواريخ استهدف قاعدة «عين الأسد» الجوية التي تتواجد فيها قوات أميركية، مشيراً إلى أن أحد تلك الصواريخ سقط داخل القاعدة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر بالجيش العراقي، قولها، إن هجوماً بالصواريخ استهدف القاعدة، فيما سمع دوي انفجار داخلها.

وقال مصدر أمني عراقي، السبت، إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة «عين الأسد الجوية» العراقية، التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى في غرب البلاد، اعترضت وأسقطت طائرتين مسيّرتين في أثناء تحليقهما بالقرب من القاعدة، بحسب «الشرق».

جماعية شيعية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم

وفي بيان نقلته وكالة «رويترز»، عن مجموعة «سايت» للاستخبارات، أعلنت «المقاومة الإسلامية في العراق»، وهي جماعة شيعية مسلحة، مسؤوليتها عن الهجوم.

- طائرات مسيّرة تستهدف قاعدة «عين الأسد» بداخلها قوات أميركية في العراق

وفي وقت سابق، السبت، وقع هجوم مماثل على قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار، وأعلنت فصائل «المقاومة الإسلامية» في العراق مسؤوليتها أيضاً.

وكانت قاعدة «عين الأسد» تعرضت لقصف صاروخي وهجوم بطائرات مسيرة، الخميس الماضي، إذ أعلن ناطق باسم البنتاجون «وفاة متعاقد مدني بعد ذبحة صدرية خلال محاولته الاختباء خلال الهجمات على قاعدة عين الأسد».