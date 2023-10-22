  • Alwasat News
Atwasat

هجوم بـ3 صواريخ يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 أكتوبر 2023, 09:49 صباحا
هجوم بـ3 صواريخ يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق
مدرعات عسكرية أميركية في قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، العراق، 13 يناير 2020. (رويترز)
alwasat radio

قال مصدر أمني عراقي لـ«الشرق»، اليوم الأحد، إن هجوماً بثلاثة صواريخ استهدف قاعدة «عين الأسد» الجوية التي تتواجد فيها قوات أميركية، مشيراً إلى أن أحد تلك الصواريخ سقط داخل القاعدة.

ونقلت «رويترز» عن مصادر بالجيش العراقي، قولها، إن هجوماً بالصواريخ استهدف القاعدة، فيما سمع دوي انفجار داخلها.

وقال مصدر أمني عراقي، السبت، إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة «عين الأسد الجوية» العراقية، التي تستضيف قوات أميركية ودولية أخرى في غرب البلاد، اعترضت وأسقطت طائرتين مسيّرتين في أثناء تحليقهما بالقرب من القاعدة، بحسب «الشرق».

جماعية شيعية تعلن مسؤوليتها عن الهجوم
وفي بيان نقلته وكالة «رويترز»، عن مجموعة «سايت» للاستخبارات، أعلنت «المقاومة الإسلامية في العراق»، وهي جماعة شيعية مسلحة، مسؤوليتها عن الهجوم.

- طائرات مسيّرة تستهدف قاعدة «عين الأسد» بداخلها قوات أميركية في العراق

وفي وقت سابق، السبت، وقع هجوم مماثل على قاعدة «عين الأسد» في محافظة الأنبار، وأعلنت فصائل «المقاومة الإسلامية» في العراق مسؤوليتها أيضاً.

وكانت قاعدة «عين الأسد» تعرضت لقصف صاروخي وهجوم بطائرات مسيرة، الخميس الماضي، إذ أعلن ناطق باسم البنتاجون «وفاة متعاقد مدني بعد ذبحة صدرية خلال محاولته الاختباء خلال الهجمات على قاعدة عين الأسد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان

عدنان معيتيق: اللوحات تعكس روح مدن وقرى ليبية دون غواية الألوان
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية

بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة ...
رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية

رأس كارفخال تنقذ ريال مدريد من فخ إشبيلية
محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي

محمد صلاح يحقق إنجازات تاريخية في فوز ليفربول على إيفرتون بالدوري الإنجليزي
«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة للاحتلال الإسرائيلي (شاهد)

«الجحيم بانتظاركم»... سـرايا القدس تنشر مشاهد لاستعدادات مقاتليها وتوجه رسالة ...
شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن

شاهد: 100 ألف متظاهر يشاركون في مسيرة من أجل فلسطين في لندن
إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم

إنجاز تاريخي بانتظار ريال مدريد في مباراته أمام إشبيلية.. اليوم
اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي

اليوم.. قمة نارية بين تشيلسي وآرسنال بالدوري الإنجليزي
شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز

شاهد.. أيوب لـ«في التسعين»: المروج صعد ليبقى في الدوري الليبي الممتاز
شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟

شاهد.. الدامجة لـ«في التسعين»: من العبقري الذي جاء بفكرة تشبيب المنتخب؟
النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)

النجم الأزرق يتوج بكأس ليبيا لكرة السلة تحت 18 عامًا (صور)
«تغطية خاصة»: غزة.. الإجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟

«تغطية خاصة»: غزة.. الإجتياح البري يتأجل والمعاناة تتفاقم؟
«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد

«في التسعين»: محمد زعبية في أول ظهور إعلامي مديرا للكرة بنادي الاتحاد
كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة

كاريكاتير خيري - بايدن يطلب دعما غير مسبوق لحرب «إسرائيل» في غزة
غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم

غوتيريس: قضية الشعب الفلسطيني عادلة وشرعية ويجب أن تنتهي معاناتهم
منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة

منزل طفولة سلفادور دالي يفتح أبوابه للعامة
اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)

اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون الأول في الرياضة الليبية (صور)
وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت

وقف مفاجئ لبرنامج الساخر جون ستيوارت
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
خمس وكالات للأمم المتحدة تحذِّر: الوضع في غزة «كارثي»
خمس وكالات للأمم المتحدة تحذِّر: الوضع في غزة «كارثي»
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي لإقامة دولة فلسطينية
بيان مصري حول قمة السلام.. وقف الحرب في غزة ورفض التهجير والسعي ...
استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة
استشهاد 10 فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مقهى جنوب غزة
الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يجر لبنان إلى حرب
الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يجر لبنان إلى حرب
قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة
قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو
أميركي يقتل طفلا فلسطينيا بـ26 طعنة ويصيب أمه في شيكاغو...
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟
ماذا قال «الأزهر الشريف» عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة؟...
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل تصعيدا خطيرا وجسيما
الإمارات: هجمات «حماس» ضد المدن والقرى الإسرائيلية تشكل ......
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي الدواء»
أسيرة إسرائيلية لدى حماس: «اعتنوا بي وعالجوني وقدموا لي ......
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»
جيش الاحتلال يعلن مقتل 700 إسرائيلي منذ بدء «طوفان الأقصى»...
المزيد
هجوم بـ3 صواريخ يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق
هجوم بـ3 صواريخ يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق...
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة
«يونيسف» تحذر من نقص كارثي بمياه الشرب في غزة...
أكثر من 55 «شهيدا» في قطاع غزة خلال الليل جراء العدوان الإسرائيلي
أكثر من 55 «شهيدا» في قطاع غزة خلال الليل جراء العدوان ......
قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة
قصف إسرائيلي يخرج مطاري دمشق وحلب عن الخدمة...
الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يجر لبنان إلى حرب
الاحتلال الإسرائيلي: حزب الله يجر لبنان إلى حرب...
المزيد