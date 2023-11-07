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إسقاط 3 مسيرات مسلحة قرب قاعدة عسكرية أميركية في العراق

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 07 نوفمبر 2023, 12:58 مساء
إسقاط 3 مسيرات مسلحة قرب قاعدة عسكرية أميركية في العراق
قاعدة عين الأسد العراقية. (الإنترنت)
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أعلن جهاز مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق، إسقاط ثلاث طائرات مُسيرة مسلحة اليوم الثلاثاء في هجومين منفصلين، فوق مطار أربيل بشمال العراق حيث تتمركز قوات أميركية وقوات دولية أخرى.

ولم يتضح على الفور الجهة المسؤولة عن الهجمات وهي الأحدث في سلسلة تستهدف القوات الأميركية في العراق وسورية مع استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

- هجوم بـ3 صواريخ يستهدف قاعدة «عين الأسد» في العراق

وأوضح جهاز في بيان اليوم، أن النظام الدفاعي في قاعدة عسكرية قرب المطار أسقط بنجاح الطائرات المسيرة.

لا إصابات أو أضرار في البنية التحتية
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية إنه لم تقع إصابات أو أضرار في البنية التحتية.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بملاحقة المسؤولين عن الهجمات الأخيرة على ثلاث قواعد عسكرية في العراق، تستضيف مستشارين للتحالف الدولي تشمل قاعدة عين الأسد في غرب العراق، وقاعدة عسكرية قرب مطار بغداد الدولي وقاعدة حرير في أربيل.

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