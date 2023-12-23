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إيران تنفي صحّة الاتهامات الأميركية مساعدة الحوثيين في البحر الأحمر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 08:31 مساء
إيران تنفي صحّة الاتهامات الأميركية مساعدة الحوثيين في البحر الأحمر
صورة أرشيفية تظهر جنودا إيرانيين يشاركون في مناورات بحرية في مضيق هرمز. (أ ف ب)
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نفى نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري اليوم السبت صحّة الاتهامات الأميركية الموجهة لطهران بالضلوع في هجمات شنها المتمردون اليمنيون على سفن تجارية، قائلا إن الجماعة تتصرف من تلقاء نفسها.

وذكرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن الحوثيين الذين يسيطرون على أنحاء شاسعة في أفقر دولة في شبه الجزيرة العربية بما في ذلك العاصمة صنعاء، شنّوا أكثر من 100 هجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدفت 10 سفن تجارية، وفقا لـ«فرانس برس» .

المقاومة تمتلك أدوات قوتها
ونشر البيت الأبيض أمس الجمعة معلومات استخبارية أميركية تفيد بأن إيران زوّدت الحوثيين بطائرات مسيّرة وصواريخ بالإضافة إلى معلومات استخباراتية تكتيكية.

وقال باقري في تصريح لوكالة أنباء «مهر» الإيرانية إن «المقاومة تمتلك أدوات قوتها وتتصرف بناء على قراراتها وإمكاناتها».

وتابع «إن مزاعم بعض القوى كأميركا وكذلك الصهاينة بعد تلقي ضربات من حركة المقاومة، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تغير الواقع المتمثل في قوة المقاومة في المنطقة».

ويؤكد الحوثيون أن هجماتهم التي تطال سفنا مرتبطة بالكيان الصهيوني أو تبحر من موانئها أو إليها، تأتي «نصرة للشعب الفلسطيني» في الحرب بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في السابع من أكتوبر الماضي.

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وأدّت العمليات العسكرية الإسرائيلية التي نُفّذت ردًا على الهجوم إلى استشهاد 20 ألفا و260 شخصًا في غزة معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع الذي تحكمه حماس.

وفي الشهر الماضي حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان من أن اتساع نطاق الحرب بين إسرائيل وحماس «لا مفر منه»، وسط مخاوف بهذا الصدد في المنطقة وخارجها.

واجب بلاده
ويشدّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على أن من «واجب» بلاده دعم حركات المقاومة، مؤكدا في المقابل أن هذه الجماعات تتصرّف بشكل مستقل.

ونفت إيران الشهر الماضي صحّة اتهامات إسرائيلية لها بالضلوع في عملية احتجاز المتمردين الحوثيين في اليمن سفينة شحن مرتبطة برجل أعمال إسرائيلي.
 

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