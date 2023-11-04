تظاهرات في إيران دعما للفلسطينيين وتنديدا بإسرائيل والولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط

خرجت مئات التجمعات في إيران، السبت، دعما للفلسطينيين، وللتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، وسياسة الولايات المتحدة الداعمة لها، وفق وسائل إعلام رسمية بالتزامن مع الذكرى السنوية لاحتجاز رهائن في السفارة الأميركية بطهران العام 1979.

وعلت أصوات المتظاهرين، وكان بينهم تلامذة وطلاب، أمام المقر السابق للسفارة الأميركية وسط طهران بهتافات «تسقط أميركا.. تسقط إسرائيل»، ودُهست وحُرقت أعلام البلدَين. كما رفع المتظاهرون رسوما كاريكاتيرية ودُمى ساخرة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي جو بايدن، حسب وكالة «فرانس برس».

ولفتت وسائل إعلام رسمية إلى أن التظاهرات، التي دعت إليها السلطات، جرت في 1200 مدينة، بينها مشهد (شمال شرق) وأصفهان (وسط) وشيراز (جنوب).

بعد قرابة شهر من بدء الحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رفع العديد من المتظاهرين في إيران، السبت، العلم الفلسطيني وعلم حزب الله اللبناني.

ورحّب رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، بعملية «طوفان الأقصى» التي غيّرت مجرى التاريخ، وفق قوله. وندد بالعملية العسكرية التي شنتها القوات الإسرائيلية في غزة، ردا على الهجوم الذي بدأ في السابع من أكتوبر، قائلا: «مذبحة الأطفال والنساء التى تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة تعبر عن وصولها إلى ذروة الاستهانة والعجز».

وتحيي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الرابع من نوفمبر من كل عام «يوم مقارعة الاستكبار العالمي» لمناسبة ذكرى الهجوم على السفارة الأميركية في العام 1979، وبداية احتجاز 52 دبلوماسيا أميركيا رهائن طيلة 444 يوما. وبعد خمسة أشهر على ذلك، قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، وفرضت حظرا عليها. ولا تزال العلاقات الدبلوماسية بينهما مقطوعة حتى اليوم.