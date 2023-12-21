السجن 6 أشهر لصحفية إيرانية دينت بنشر معلومات زائفة

القاهرة - بوابة الوسط

قضت محكمة إيرانية بسجن الصحفية سارة معصومي ستة أشهر ومنعها من العمل لمدة عامين بتهمة نشر معلومات زائفة تتعلق بوفاة الطالبة آرميتا كرواند (17 عاما)، بحسب ما نقلت جريدة «شرق» الإصلاحية الأربعاء عن المحامي علي مجتهد زاده.

وذكرت وكالة «فرانس برس» أن الحكم الذي واجهته معصومي صدر على خلفية منشور بالإنترنت، لم يجر تحديده على الفور، ولكن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أنه يتعلق بتشكيك معصومي في سبب وفاة الفتاة.

واشنطن تفرض عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بعد وفاة الشابة مهسا أميني

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وتوفيت آرميتا كرواند، المتحدرة من منطقة كردية، في 28 أكتوبر بعد دخولها في غيبوبة في ظروف مثيرة للجدل في مترو الأنفاق في طهران، وقالت السلطات إن الفتاة عانت من هبوط ضغط الدم نافية حدوث أي مشادة لفظية أو جسدية بينها وبين ركاب أو مسؤولي المترو.

اعتداءات شرطة الأخلاق لفرض ارتداء الحجاب

لكن منظمات غير حكومية قالت إنها أصيبت بجروح خطيرة خلال اعتداء من أفراد شرطة الأخلاق المسؤولة عن فرض التزام النساء بارتداء الحجاب في الأماكن العامة.

وذكرت جريدة «شرق» أن الصحفية الإيرانية مريم لطفي اعتقلت لفترة وجيزة في مطلع أكتوبر في طهران بعد ذهابها إلى المستشفى للتحقيق في الحالة الصحية لآرميتا كرواند.

وأوقفت أيضا المحامية الإيرانية والمدافعة عن حقوق الإنسان نسرين ستوده بعد حضورها جنازة كرواند في 30 أكتوبر، وجرى إطلاقها بعد حوالي أسبوعين.

وجاءت هذه القضية فيما تظل السلطات في حال تأهب بعد ما يزيد قليلاً عن العام عن وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022، وهي كردية إيرانية تبلغ 22 عاما اعتقلتها شرطة الأخلاق بتهمة انتهاك قواعد اللباس الصارمة.

وأطلقت وفاة أميني حركة احتجاجية واسعة النطاق في البلاد خلفت مئات القتلى، من بينهم عناصر شرطة، وأدت إلى اعتقال آلاف الأشخاص.



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