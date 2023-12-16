«وول ستريت»: قطر و«إسرائيل» تبحثان إحياء محادثات الهدنة وإطلاق الأسرى والمحتجزين

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أفادت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية بأن مسؤولين من قطر والاحتلال الإسرائيلي يلتقون، اليوم السبت، بالنرويج في مسعى لإحياء محادثات إطلاق الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين لدى حركة «حماس» في غزة، والعودة إلى هدنة وقف إطلاق النار.

وذكرت أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس وكالة المخابرات الإسرائيلية (الموساد)، دافيد برنياع، في أوسلو، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر، لم تذكرها.

كما أفادت المصادر بأنه من المقرر أن يلتقي برنياع بعض المسؤولين المصريين، للتباحث في الشأن نفسه، حسبما نقلت «رويترز».

وتحدثت الجريدة الأميركية عن «عقبات كبيرة تعيق استئناف المفاوضات بشأن صفقة جديدة لإطلاق المحتجزين، بما في ذلك الخلافات حول الشروط المحتملة داخل حماس».

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يأتي تقرير الجريدة الأميركية بعد يوم من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل عن طريق الخطأ ثلاثة رهائن تحتجزهم «حماس» في غزة.

وقد أطلقت «حماس» خلال هدنة، استمرت أسبوعًا في أواخر نوفمبر، أكثر من 100 إسرائيلي كانت تحتجزهم في غزة مقابل إطلاق 240 أسيرا فلسطينيا من النساء والأطفال في السجون الإسرائيلية.

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