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نورلاند: لا خطط أميركية للتمديد لحكومة الدبيبة.. ونطالب بإعادة فتح المجال الجوي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 15 مارس 2022, 01:56 صباحا
نورلاند: لا خطط أميركية للتمديد لحكومة الدبيبة.. ونطالب بإعادة فتح المجال الجوي
السفير الأميركي ريتشارد نورلاند في مقابلة مع قناة «الحدث». الإثنين 14 مارس 2022 (لقطة من الشاشة)
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قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه أجرى عدة لقاءات في مصر حول القضية الليبية، باعتبار أن القاهرة شريك مهم وآراء المسؤولين المصريين تدل على دراية واسعة بالأحداث في ليبيا.

وبشأن وجود محادثات مباشرة بين الدبيبة وباشاغا، قال السفير الأميركي في مقابلة مع قناة «الحدث» على هامش زيارته للقاهرة، إنه علم عن وجود فكرة لعقد تلك المحادثات، لكن لم يتم تحديد مقرها حتى الآن.

دعم أميركي لمحادثات مرتقبة في تركيا
واستدرك بأن «فتحي باشاغا دُعي لمحادثات في تركيا، وأن الولايات المتحدة تؤيد تلك المحادثات»، لكنها ليست مبادرة أميركية، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز عبَّرت عن عزمها لعب دور مسهِّل ومهم في تلك المرحلة.

الوضع لا يزال متوترًا.. لكن هناك عوامل تدفع للسيطرة على الموقف
وأكد أن التقارير التي تشير إلى وجود رغبة أميركية لمد أجل حكومة الدبيبة غير صحيحة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن الأطراف الليبية تفادت أعمال العنف، ولكن ثمة بعض المخاوف من حوادث قد تدفع للتوتر وسوء الحسابات مجددًا، باعتبار أن الوضع حتى اللحظة لا يزال متوترا.

ورغم ذلك يعتقد نورلاند أن هناك جملة من العوامل التي تبقي الأمور تحت السيطرة، أولها وجود رغبة من باشاغا والدبيبة بعدم اللجوء للعنف، فضلاً عن المناخ العام الذي عاشته ليبيا على مدار عشر سنوات من التوترات يدفع باتجاه رفض أي محاولة لذلك.

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الشركاء الدوليين يدفعون باتجاه إجراء الانتخابات
وتحدث السفير الأميركي عن الإلحاح بشأن الذهاب لانتخابات في أسرع وقت ممكن، كما أن «الشركاء الدوليين يدفعون باتجاه إجراء الانتخابات، ووجدنا نتيجة تعاون مع مصر والمغرب وتركيا والجزائر وفرنسا وإيطاليا وألمانيا لدعم هذا التوجه». وأردف: «ندعم بصورة عامة أي شيء تعتقد ستيفاني وليامز أنه يعزز عملية الانتخابات»، ورغم ذلك أكد عدم وجود جواب حتى الآن بشأن تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة للتفاعل مع مبادرة وليامز.

نورلاند: لدنيا مخاوف جراء إغلاق المجال الجوي بين الشرق والغرب
وقال نورلاند: «لدنيا مخاوف جراء إغلاق المجال الجوي بين الشرق والغرب، نحن مجموعة من الأطراف الدولية في ليبيا التي نطالب بإعادة فتح المجال الجوي، باعتبار أن أحد الإنجازات التي نعمل عليها منذ سنوات هي توحيد مؤسسات البلاد والسماح بالسفر شرقا وغربا».

وشدد على أن بلاده ليست لديها خطط للتمدد في ليبيا، متابعا: «وجود تعاون أمني طبيعي مع ليبيا أمر مهم من خلال حكومة متكاملة تدعونا للانخراط معها، لكن حتى الآن هذا الأمر غير موجود، وبمجرد تشكيل حكومة قائمة موحدة فإننا مستعدون للتعاون».

وتطرق السفير الأميركي إلى مسألة إنتاج النفط، وقال إن «الأمر المهم من إيرادات النفط هو إعادة الموارد إلى الاقتصاد وإعادة الإعمار وتوزيع الدخل بصورة عادلة بين الشرق والغرب»، مشددًا على أن «السوق النفطية العالمية سوف ترحب بالإنتاج الليبي دون شك»، لافتا إلى أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أجرى زيارة مثمرة إلى واشنطن في هذا الشأن.

نورلاند: فرض العقوبات تشوبه تعقيدات ويحتاج الكثير من الأدلة القانونية
وردًا على سؤال حول تفعيل التهديد الأميركي بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا، اعتقد السفير الأميركي أن «فرض العقوبات يشوبها العديد من التعقيد وتحتاج الكثير من الأدلة القانونية».

غير أنه عاد ليؤكد أن «عملية إبقاء الرقابة على المرشحين المعرضين للعقوبات مستمرة وجرى تعزيزها في الأونة الأخيرة ولدينا بعض المخاوف من سلوكيات التي نسمعها بشأن عرقلة التقدم». وتابع: «نحن على دارية بالضغوط التي تفرض على السلطات المالية في ليبيا من أجل تحويل الأموال وهي مسألة سوف نراقبها عن كثب».

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