تشاووش أوغلو: تركيا تدعم المسار الديمقراطي وحكومة الوحدة

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تساند المسار الديمقراطي في ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية بالحكومة، اليوم السبت.

والتقى تشاووش أوغلو مع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في مدينة أنطاليا التركية على هامش مشاركتها في المنتدى الدبلوماسي، وهو الذي يشارك فيه الدبيبة أيضا.

الدبيبة يشارك في منتدى أنطاليا الدبلوماسي

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وأوضحت الوزارة أن المنقوش بحثت مع الوزير التركي «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها»، ثم أطلعته على مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا، وكذلك على عدد من الملفات المشتركة الاخرى التي تهم البلدين.

كما نقل البيان عن تشاووش أوغلو قوله إن تركيا تقف «بكل إمكاناتها إلى جانب الشعب الليبي وتدعم بلاده وجهود وزيرة الخارجية من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا».