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نورلاند ينضم إلى وليامز في المطالبة باستئناف الرحلات وإنهاء «الحصار النفطي»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 مارس 2022, 01:13 مساء
نورلاند ينضم إلى وليامز في المطالبة باستئناف الرحلات وإنهاء «الحصار النفطي»
السفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، 31 ديسمبر 2021، (السفارة الأميركية)
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دعا المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، إلى استئناف الرحلات الداخلية في ليبيا، إضافة إلى «إنهاء حصار» بعض المنشآت النفطية.

وشارك نورلاند عبر حسابه على «تويتر»، تغريدة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، الإثنين، دعت فيها إلى «رفع إغلاق النفط» و«استئناف جميع الرحلات المدنية»،

وقال نورلاند إن «إعادة خدمات الطيران بين الشرق والغرب تعد إشارة مهمة للوحدة الوطنية في هذه الفترة الحرجة»، مضيفا: «نحن على استعداد للمساعدة في تسهيل ذلك في أقرب وقت ممكن، كما ينبغي إنهاء الحصار النفطي على الفور».

إغلاقات النفط وتوقف الرحلات
وفي تغريدتها، أشارت وليامز إلى أن تعطيل إنتاج النفط «يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل»، كما أعربت عن قلقها حيال تعليق بعض الرحلات المدنية، مؤكدة أن «حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي، وينبغي استئناف جميع الرحلات المدنية».

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ومنذ يوم الجمعة الماضي، أغلقت صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل، وفق المؤسسة الوطنية للنفط التي قالت إن هذا الإغلاق «تتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي»، فيما اتهم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، في بيان، «عصابات مشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج بإغلاق صمامات ضخ الخام».

وفي الوقت نفسه، يستمر توقف الرحلات الداخلية، وهو ما أكده مصدر مسؤول بشركة الخطوط الأفريقية في طرابلس، في اتصال سابق مع «بوابة الوسط»، أوضح فيه أن إيقاف الرحلات حدث فجأة في المطارات دون إخطار إداري رسمي مسبق بالخصوص.

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