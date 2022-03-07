وليامز تدعو إلى «رفع إغلاق النفط» و«استئناف جميع الرحلات المدنية»

القاهرة - بوابة الوسط

دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الإثنين، إلى «رفع إغلاق النفط»، و«استئناف جميع الرحلات المدنية»، وذلك في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ومنذ يوم الجمعة، تعرضت صمامات ضخ الخام من حقلي الشرارة والفيل للإغلاق، وفق المؤسسة الوطنية للنفط التي قالت إن هذا الإغلاق «تتسبب في فقدان 330 ألف برميل في اليوم، وخسارة يومية تتجاوز 160 مليون دينار ليبي». فيما اتهم رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، في بيان، «عصابات مشبوهة بزعامة المدعو محمد البشير القرج بإغلاق صمامات ضخ الخام».

- 160 مليون دينار خسائر يومية لإغلاق حقلي الشرارة والفيل.. وصنع الله يعلن «القوة القاهرة»

- حرس المنشآت النفطية: صرف أرقام عسكرية لـ1455 فردا

- ترقية 2405 عسكريين بجهاز حرس المنشآت النفطية من رتبة «جندي» إلى «عريف»

- ترقية 1320 من جنود وضباط حرس المنشآت النفطية

وفي هذا السياق، عبرت وليامز في تغريدتها عن القلق من «إغلاق حقول النفط »، مشيرة إلى أن «تعطيل إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدرهم الأساسي للدخل». وأضافت «وقف إنتاج النفط يحرم جميع الليبيين من مصدر دخلهم الرئيسي. يجب رفع الحصار النفطي».

في الوقت نفسه، يستمر توقف الرحلات الداخلية منذ الخميس الماضي حيث أكد مصدر مسؤول بشركة الخطوط الأفريقية في طرابلس، في اتصال مع «بوابة الوسط»، توقف رحلات الشركة الداخلية، وقال إن إيقاف الرحلات حدث فجأة في المطارات، ولم يسبقه إخطار إداري رسمي بالخصوص.

وأعربت وليامز - حسب التغريدة - عن «القلق من تعليق بعض الرحلات المدنية»، قائلة إن «حرية التنقل عبر أرجاء البلاد حق أساسي، وينبغي استئناف جميع الرحلات المدنية».