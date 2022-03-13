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باشاغا يعلن تفاصيل لقائه المبعوث الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 03:43 مساء
باشاغا يعلن تفاصيل لقائه المبعوث الأميركي
باشاغا ونورلاند خلال لقاء في تونس، 13 مارس 2022. (تويتر)
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أعلن مكتب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، اليوم الأحد تفاصيل لقائه المبعوث الأميركي إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، بالعاصمة تونس أمس السبت. 

وقال مكتب باشاغا، في تغريدة عبر «تويتر»: «ناقشا خلال الاجتماع تطورات الوضع السياسي والمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة. كما أكدا دعمهما للحلول السلمية، وأي عملية حوار تدعم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب موعد ممكن، كما أعربا عن تقديرهما واحترامهما لسيادة الليبيين وإرادتهم في الوصول إلى الانتخابات».

وحسب التغريدة، فقد أكد باشاغا «موقفه باستخدام كافة الطرق السلمية والقانونية لمباشرة عمل الحكومة من طرابلس، للبدء في تسيير العملية الانتخابية ولتوفير الخدمات بشكل عاجل وسريع لكل الليبيين».

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وفي وقت  مبكر فجر الأحد، أعلن نورلاند استعداد رئيس الوزراء المعين من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة لـ«الانخراط في مفاوضات عاجلة» للتباحث بشأن كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم الموقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية «في أقرب وقت ممكن».

وقالت السفارة الأميركية، في عدة تغريدات عبر حسابها بموقع «تويتر»، إن نورلاند أشاد خلال اجتماع مع باشاغا بـ«الاهتمام الذي أبداه للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة».

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