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نورلاند يعلن «مفاوضات مرتقبة» بين الدبيبة وباشاغا.. ويؤكد: مناصرة طرف ضد آخر ليس خيارا مطروحا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 13 مارس 2022, 12:36 صباحا
نورلاند يعلن «مفاوضات مرتقبة» بين الدبيبة وباشاغا.. ويؤكد: مناصرة طرف ضد آخر ليس خيارا مطروحا
صورة مركبة لنورلاند يتوسط باشاغا (يمين) والدبيبة. (بوابة الوسط)
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أعلن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، الأحد، استعداد رئيس الوزراء المعين من مجلس النواب، فتحي باشاغا، ورئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة لـ«الانخراط في مفاوضات عاجلة» للتباحث بشأن كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم الموقت والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية «في أقرب وقت ممكن».

وقالت السفارة الأميركية في عدة تغريدات عبر حسابها بموقع «تويتر» إن نورلاند أشاد خلال اجتماع مع باشاغا بـ«الاهتمام الذي أبداه للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع الدبيبة».

محاور المفاضات بين باشاغا والدبيبة
وأوضحت أن المفاوضات ستتركز حول «كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقت هذه والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن»، موضحة أن نورلاند نقل «فهمه أنّ رئيس الوزراء الدبيبة مستعد للمشاركة في هذه المحادثات».

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وأشارت السفارة إلى أنه سيجرى «تحديد شكل ومكان المحادثات من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين».

موقف الولايات المتحدة من الأزمة 
وقالت السفارة إن «موقف الولايات المتحدة واضحًا: نحن نحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم ليبيا، ونحثهم على القيام بذلك بالطرق السلمية فقط دون اللجوء إلى العنف».

واعتبرت أن «الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم»، وأكدت أنه في الوضع الحالي «مناصرة طرف ضدّ آخر ليس خيارًا مطروحا: والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرّر هو المفاوضات السلمية».

وتعصف بليبيا أخيرًا موجة من التوتر السياسي بعدما كلف مجلس النواب فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة فيما لا يزال الدبيبة متمسكًا بشرعية حكومته معلنًا عدم نيته التسليم إلا لحكومة منتخبة.

وفي السياق، طرحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، قبل أسبوع، مبادرة تهدف إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الأعلى للدولة والنواب تتكون من 12 عضوًا، بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وبينما رحب المجلس الأعلى للدولة بالمبادرة، قال 93 عضوًا في مجلس النواب، في مذكرة توضيحية موجهة إلى وليامز، إن مبادرتها «أتت بشكل مفاجئ وتعد مسارًا موازيًا غير مبرر، خصوصًا بعد ما جرى التوصل إليه من توافق ليبي- ليبي بين المجلسين، تُوِّج بإصدار التعديل الدستوري الثاني عشر».

وفي تطور جديد، قالت وليامز في مقابلة بالفيديو مع وكالة «بلومبيرغ» إن الدبيبة، قد يجري محادثات مباشرة مع باشاغا لحل الأزمة السياسية في البلاد، موضحة أن الطرفين أبديا «ردود فعل إيجابية»، مضيفة أن «الشيء الجيد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار بنّاء، وهذا ما نحتاج إلى البناء عليه».

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