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نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 12:18 صباحا
نورلاند يتحدث مع الدبيبة وباشاغا ويشير إلى استعدادهما للتفاوض
صورة مركبة لنورلاند يتوسط باشاغا (يمين) والدبيبة. (بوابة الوسط)
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قال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إنه تحدث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلّف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، من أجل تهدئة التوترات والتفاوض لحل الخلاف السياسي، وفق حديثين منفصلين مع كليهما، ضمن المشاورات الجارية مع جميع الأطراف.

نورلاند يشيد باستعداد باشاغا تهدئة التوترات
وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه على «تويتر»، قال نورلاند إنه تحدث مع رئيس الوزراء المكلّف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، وأشاد «باستعداده تهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة»، متابعًا: «لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد».

نورلاند: الدبيبة مستعد للدخول في مفاوضات
وفي الاتصال الثاني، ذكر السفير الأميركي أنه أجرى اتصالا مع رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الليلة، وأعرب عن تقديره «لالتزامه بحماية الأرواح وكذلك لاستعداده الدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي».

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تأتي تغريدة نورلاند في أعقاب أجواء من التوتر والقلق عاشها سكان العاصمة طرابلس اليوم، على وقع تحركات عسكرية شهدتها المنطقة الغربية، مع تداول معلومات عن عزم رئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب، فتخي باشاغا التوجه إلى العاصمة طرابلس بحماية قوة مسلحة من مؤيديه.في المقابل، انتشرت معلومات عن تحشيد مضاد من تشكيلات مسلحة لمنعه من الوصول إلى مقر رئاسة الحكومة بمدينة طرابلس، ما أثار مخاوف جدية لدى سكان العاصمة من اصطدام عسكري وشيك يعيد المدينة إلى مربع الحرب.

هذه التطورات نتاج خلاف متصل بتسمية مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، تحدث وزير داخليتها اللواء عصام أبوزريبة، في الثامن من مارس الجاري عن مباشرة مهامه رسميًّا، مشيرًا إلى ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة أعمالها من طرابلس.

في المقابل، يتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، برفضه تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات برلمانية اقترح موعدها في الـ30 من يونيو المقبل لاختيار سلطة تشريعية جديدة تكلف حكومة يسلم لها، بحسب ما جاء في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الخميس الماضي.

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