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نورلاند يناقش مع كبار المسؤولين المصريين بالقاهرة كيفية المضي قدما في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 14 مارس 2022, 06:22 مساء
نورلاند يناقش مع كبار المسؤولين المصريين بالقاهرة كيفية المضي قدما في ليبيا
المبعوث الأميركي وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت السفارة الأميركية في ليبيا، مساء اليوم الإثنين، إن السفير ريتشارد نورلاند «يزور القاهرة اليوم للقاء كبار المسؤولين المصريين ومناقشة كيفية المضي قدمًا في ليبيا، وكيف يمكن لمصر والولايات المتحدة، كشريكين، العمل مع جميع الأطراف لدعم تطلعات الليبيين لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن» وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر».

ولم تقدم السفارة الأميركية أي تفاصيل أخرى بشأن زيارة نورلاند الذي يزور مصر بعد يومين من حديثه عن مفاوضات محتملة بين رئيس الحكومة المعين من مجلس النواب فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، إثر أزمة سياسية أثارها تعيين الأول، وتعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.

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وخلال اليومين الماضيين تحدث المبعوث الأميركي مع الدبيبة وباشاغا، من أجل تهدئة التوترات والتفاوض لحل الخلاف السياسي، وفق حديثين منفصلين مع كليهما، ضمن المشاورات الجارية مع جميع الأطراف، بحسب ما أعلنته السفارة الأميركية.

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