«مجلس الدولة» يختار 12 عضوا للجنة التوافق مع «النواب» بشأن إعداد القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط

انتخب المجلس الأعلى للدولة، 12 عضوًا لتمثيله في لجنة التوافق المشتركة مع مجلس النواب بشأن إعداد القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، وذلك خلال جلسته الرسمية الـ75 التي عقدها اليوم الإثنين، برئاسة خالد المشري، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك استجابة للمبادرة التي اقترحتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، قبل عشرة أيام، والتي تقضي بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب بواقع ستة أعضاء عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المبارك.

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وأوضح المجلس الأعلى للدولة، في بيان نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» مساء اليوم، أنه «رأى زيادة عدد الأعضاء المشاركين في هذه اللجنة إلى 12 عضوًا؛ وذلك لضمان مشاركة فعالة للمرأة وجميع المكونات الثقافية».