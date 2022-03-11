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مكتب باشاغا ينفي تلقيه مقترحا من نورلاند يضمن استمرار حكومة «الوحدة» بعد تعديلات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 11 مارس 2022, 09:24 مساء
مكتب باشاغا ينفي تلقيه مقترحا من نورلاند يضمن استمرار حكومة «الوحدة» بعد تعديلات
باشاغا متحدثا في تسجيل مصور بعد الحصول على الثقة من مجلس النواب. الثلاثاء 1 مارس 2022 (فيديو)
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نفى المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، تلقيه مقترحا قدمه المبعوث الخاص سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى باشاغا والدبيبة يتضمن استمرار حكومة الوحدة الوطنية مع تعديلات طفيفة عليه.

وأكد المكتب الإعلامي لباشاغا أن حكومته اتخذت كافة الإجراءات الإدارية والتدابير الأمنية لإتمام عملية التسليم والاستلام وفقا للقانون؛ بعد نيلها الثقة من السلطة التشريعية وأدائها اليمين القانونية أمام مجلس النواب، مجددا دعوته كافة وسائل الإعلام إلى التحري والتأكد من صحة الأخبار من مصادرها.

المبعوث الأميركي عرض مقترحه على الدبيبة وباشاغا
وتداولت وسائل إعلام معلومات بشأن مقترح قدم تفاصيله السفير الأميركي ريتشارد نورلاند لكل من الدبيبة وباشاغا، خلال لقاءات جمعته بكل منهما على حدة، يتضمن استمرار حكومة الوحدة الوطنية بتشكيلها الحالي، مع إدخال تعديلات طفيفة عليه.

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وأشارت إلى أن المقترح ينص على تقديم خريطة زمنية واضحة لإجراء الانتخابات خلال مدى لا يتجاوز نهاية العام الحالي، شرط التعهد كتابيا من جانب الدبيبة بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وليامز ترجح محادثات مباشرة بين الدبيبة وباشاغا
ورجحت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، إجراء «محادثات مباشرة» بين الدبيبة وباشاغا لحل الأزمة السياسية في البلاد. وقالت في مقابلة بالفيديو مع وكالة «بلومبيرغ» الأميركية إنها أبديا «ردود فعل إيجابية» بشأن ذلك، معتبرة أن «الشيء الجيد هو أن الجميع مستعد للمشاركة في حوار بنّاء، وهذا ما نحتاج إلى البناء عليه».

وشددت وليامز على أن الأمم المتحدة «ليست في مجال تأييد الحكومات أو الاعتراف بها»، ووصفت الانتخابات بأنها «السبيل الوحيد للخروج من الأزمة السياسية الليبية» وضرورية لتجديد الشرعية الشعبية للمؤسسات الليبية، وفق الوكالة».

مع ذلك، استبعدت وليامز «تقديم جدول زمني ثابت» للعمل مع مجلسي النواب والدولة لوضع القاعدة الدستورية ومراجعة القوانين الانتخابية، بسبب تباين مواقفهما بشأن العملية السياسية، وذلك بعدما اقترحت عليهما قبل أسبوع تشكيل لجنة مشتركة لإنجاز القاعدة الدستورية قبل نهاية الشهر الجاري.

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