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كابل تتهم باكستان بالسماح للمسيرات الأميركية باستخدام مجالها الجوي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 05:11 مساء
كابل تتهم باكستان بالسماح للمسيرات الأميركية باستخدام مجالها الجوي
الملا محمد يعقوب القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية. (الإنترنت)
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اتهم وزير الدفاع في حكومة «طالبان» محمد يعقوب، الأحد، باكستان بالسماح للطائرات المسيَّرة الأميركية باستخدام مجالها الجوي لاختراق الأجواء الأفغانية.

وتأتي اتهامات الوزير الأفغاني بعد نحو شهر من إعلان الرئيس جو بايدن مقتل أيمن الظواهري، زعيم تنظيم «القاعدة» في كابل بضربة شنتها طائرة مسيَّرة أميركية، بحسب «فرانس برس».

وأشار يعقوب، في مؤتمر صحفي في كابل، إلى أن الطائرات المسيَّرة الأميركية لا تزال تشاهد حاليًا فوق كابل مخترقة المجال الجوي الأفغاني من باكستان. وأكد أن «معلوماتنا تشير إلى أنها تدخل أفغانستان من باكستان وتستخدم الأجواء الباكستانية». وأضاف: «ندعو باكستان إلى عدم استخدام مجالها الجوي ضدنا».

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وتعذر الاتصال بالجيش الباكستاني للتعليق على تصريحات الوزير الأفغاني، لكن إسلام أباد نفت بعد مقتل الظواهري، أن تكون سمحت للأميركيين باستخدام مجالها الجوي.

 مسيرات أميركية في سماء أفغانستان
واعتبر يعقوب نشر مسيرات أميركية في سماء أفغانستان «غزوًا واضحًا لأفغانستان ولمجالها الجوي من قبل الأميركيين». وأضاف: «إنهم يفعلون ذلك بلا حياء. ندين هذا العمل غير القانوني ونطالب الأميركيين بالتوقف عنه».

وأطاحت الولايات المتحدة أول حكومة لـ«طالبان» في العام 2001 بعد أن رفض المتشددون تسليم زعيم تنظيم «القاعدة»، أسامة بن لادن في أعقاب هجمات 11 سبتمبر. ولطالما أكدت حركة «طالبان» أن لا معلومات لديها حول وجود الظواهري في كابل، وأنها تجري تحقيقًا بهذا الصدد.

وشدد يعقوب على أن مقتل زعيم «القاعدة» «ادعاء أميركي وهو مثار تحقيق، لا نملك تفاصيل بهذا الصدد حتى الانتهاء من التحقيق».

قتل الظواهري الذي خلف أسامة بن لادن
وقتل الظواهري الذي خلف أسامة بن لادن، في أول هجوم أميركي معروف على هدف في أفغانستان منذ أن سحبت واشنطن قواتها من البلاد في 31 أغسطس 2021، بعد أيام من عودة «طالبان» إلى السلطة. 

وتوترت العلاقات بين باكستان وأفغانستان منذ استولت «طالبان» على السلطة العام الماضي، إذ اتهمت إسلام أباد مجموعات مسلحة بشن هجمات متكررة من الأراضي الأفغانية. وهو ما تنفيه «طالبان». 

وتصاعد التوتر بين البلدين أكثر عندما تسببت الضربات الجوية الباكستانية في شرق أفغانستان في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في أبريل.

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