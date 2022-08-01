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الجيش الباكستاني يعلن اختفاء مروحية تقل 6 من كبار ضباطه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 أغسطس 2022, 10:23 مساء
الجيش الباكستاني يعلن اختفاء مروحية تقل 6 من كبار ضباطه
مروحية تابعة للجيش الباكستاني (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن الجيش الباكستاني، مساء اليوم الإثنين، اختفاء مروحية تقل 6 من كبار ضباطه في إقليم بلوشستان جنوب غرب البلاد، وفق ما نقلت وكالة أنباء «الأناضول» في نبأ عاجل عبر صفحتها على «فيسبوك».

وجاء، في بيان للجيش، أنه «كان على متن المروحية ستة من العسكريين وقائد المنطقة في الفيلق الثاني عشر التابع للجيش، حيث كان الفريق يقوم بعمليات إجلاء وإغاثة لمتضرري الفيضانات التي غمرت مناطق عديدة من البلاد منذ عدة أسابيع».

ويعد إقليم بلوشستان من أكثر المناطق المتضررة بسبب مياه الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة والموسمية التي عادة ما تشهدها باكستان في هذا الوقت من كل عام.

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