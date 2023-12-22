اكتشاف أقدم ثقب أسود تم رصده على الإطلاق، ويعود تاريخه إلى فجر الكون

القاهرة - بوابة الوسط

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي أقدم ثقب أسود جرت رؤيته على الإطلاق، تبلغ كتلته 1.6 مليون شمس كامن منذ 13 مليار سنة في ماضي الكون، مما يمنح علماء الفلك بعض الأدلة الحيوية حول كيفية ظهور هذه الثقوب

اكتشف التلسكوب، الذي تمكن كاميراته من النظر إلى الوراء في الزمن لبدايات الكون، الثقب الأسود الهائل في مركز المجرة الناشئة (GN-z11) بعد 440 مليون سنة فقط من بداية الكون، بحسب «غارديان».

وهذا التمزق الزمكاني ليس وحده، فهو واحد من عدد لا يحصى من الثقوب السوداء التي التهمت نفسها إلى مستويات مرعبة خلال الفجر الكوني، وهي الفترة التي تلت حوالي 100 مليون سنة من الانفجار الكبير عندما بدأ الكون الشاب يتوهج لمدة مليار سنة.

ليس من الواضح كيف تضخم حجم الدوامات الكونية بهذه السرعة بعد بداية الكون. لكن البحث عن إجابة يمكن أن يساعد في تفسير كيفية نمو الثقوب السوداء الهائلة الموجودة اليوم.

وقال أستاذ الفيزياء الفلكية في جامعة كامبريدج روبرتو مايولينو، لموقع «العلوم الحية» إن الثقوب السوداء في الكون المبكر «لا يمكن أن تنمو بهدوء ولطف كما تفعل العديد من الثقوب السوداء في الكون الحالي»، وأضاف «يجب أن يواجهوا بعض الولادة أو النمو الغريب.»

الثقوب السوداء تولد من انهيار النجوم العملاقة.

يعتقد علماء الفلك أن الثقوب السوداء تولد من انهيار النجوم العملاقة. ولكن كيفما تكونت، فإنها تنمو من خلال التهامها المستمر للغاز والغبار والنجوم والثقوب السوداء الأخرى. وبينما تتغذى، يتسبب الاحتكاك في ارتفاع حرارة المواد المتصاعدة داخل فكوك الثقوب السوداء، وتصدر ضوءًا يمكن اكتشافه بواسطة التلسكوبات - مما يحولها إلى ما يسمى بالنوى المجرية النشطة (AGN).

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ونظرًا لأن الضوء ينتقل بسرعة ثابتة عبر فراغ الفضاء، فكلما نظر العلماء بشكل أعمق إلى الكون، كلما اعترضوا ضوءًا أبعد وكلما رجعوا بالزمن إلى الوراء. لاكتشاف الثقب الأسود.

في الدراسة الجديدة، قام علماء الفلك بمسح السماء باستخدام كاميرتين تعملان بالأشعة تحت الحمراء - أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة (MIRI) في تلسكوب جيمس ويب الفضائي (MIRI) وكاميرا الأشعة تحت الحمراء القريبة - واستخدموا أجهزة قياس الطيف المدمجة في الكاميرات لتحليل الضوء إلى داخله. ترددات المكونات

من خلال تفكيك هذه الومضات الخافتة من السنوات الأولى للكون، وجدوا ارتفاعًا غير متوقع بين الترددات الموجودة داخل الضوء، وهي علامة رئيسية على أن المادة الساخنة المحيطة بالثقب الأسود كانت تبث آثارًا باهتة من الضوء عبر الكون.

شكلت من الانهيار المفاجئ لسحب الغاز العملاقة

التفسيرات الأكثر شيوعًا لكيفية نمو هذه الثقوب السوداء المبكرة بهذه السرعة هي أنها تشكلت من الانهيار المفاجئ لسحب الغاز العملاقة أو أنها جاءت من العديد من عمليات الاندماج بين كتل النجوم والثقوب السوداء.

وقال مايولينو: «ليس من الواضح أن (الانهيار المباشر) هو الطريقة الوحيدة لتكوين ثقب أسود، لأنك تحتاج إلى بعض الظروف الخاصة حتى يحدث ذلك». «يجب أن تكون غنية بالعناصر الثقيلة التي صنعتها النجوم الأولى، وضخمة إلى حد ما - من 10000 إلى ما يصل إلى مليون كتلة شمسية»