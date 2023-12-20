قضاء نيويورك يأمر بنشر أسماء 180 شخصا على صلة بقضية جيفري إبستين

القاهرة - بوابة الوسط

أمرت قاضية في نيويورك الإثنين بكشف أسماء 180 شخصا على صلة بقضية شبكة الملياردير جيفري إبستين، معللة ذلك بسهولة معرفة هوية بعض الأشخاص من خلال المقابلات التي نشرت في الأعوام الأخيرة.

ويندرج هذا الأمر الصادر عن القاضية في المحكمة الفدرالية في مانهاتن لوريتا بريسكا في 18 ديسمبر واطلعت عليه وكالة «فرانس برس» الثلاثاء، في إطار دعوى تشهير مرفوعة من الأميركية فرجينيا جوفري على إبستين وعشيقته وشريكته السابقة غيلاين ماكسويل التي حُكِم عليها العام 2022 بالسجن 20 عاما.

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وأفاد موقع «ديلي نيوز» البريطاني الذي أورد الخبر الثلاثاء بأن دعوى التشهير التي قدمتها فرجينيا جوفري ماكسويل تعود إلى العام 2016 وتمت تسويتها في العام التالي.

وأوردت القاضية في وثيقة من 50 صفحة حالات نحو 180 شخصا تحت أرقام واسم «دو» المستعار، وأمرت بالكشف عن هوياتهم الكاملة خلال 14 يوما على الأكثر من تاريخ هذه الوثيقة القضائية، أي في الأول أو الثاني من يناير 2024.

تحقيق استقصائي عن شبكة إبستين

ورفعت جريدة «ميامي هيرالد» رفعت لاحقا دعوى مدنية للاطلاع على الملف وإجراء تحقيق استقصائي عن شبكة إبستين الذي أوقف العام 2019.

وارتبط إبستين وماكسويل عاطفيا في مطلع تسعينات القرن العشرين قبل أن ينشأ بينهما تعاون مهني وتواطؤ في جرائمهما الجنسية طوال نحو 30 عاما.

وأدينت غيلاين ماكسويل (61 عاما) التي تحمل الجنسيات البريطانية والفرنسية والأميركية وتُعدّ من الوجوه البارزة لمجتمع المشاهير، في نيويورك ديسمبر 2021 بتهمة الاتجار الجنسي بقاصرات لحساب إبستين، وحُكم عليها في يونيو 2022 بالسجن 20 عاما.

واتهم إبستين الذي كان رجل أعمال في القطاع المالي وصاحب نفوذ واسع تمتد شبكة علاقاته الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة وخارجها، بالاعتداء جنسيا على قاصرات واغتصابهن، وانتحر في سجنه في نيويورك في 10 أغسطس 2019 مما أدى إلى سقوط دعوى الحق العام عليه.

اتفاق بدفع 13 مليون دولار من الأمير أندرو

وفي قضية مستقلة من هذا الملف ذي البعد العالمي، تتهم الأميركية فيرجينيا جوفري البالغة حاليا 40 عاما، الأمير البريطاني أندرو بالاعتداء جنسيا عليها ثلاث مرات سنة 2001 حين كانت في سن السابعة عشرة، في لندن ونيويورك وجزر فيرجن البريطانية. وهي أكدت أنها التقته عن طريق إبستين.

وتوصل الأمير البريطاني أندرو، صديق إبستين وماكسويل، إلى اتفاق بالتراضي مع جوفري في 15 فبراير 2022 قضى بأن يدفع لها 13 مليون دولار بحسب جريدة «ديلي تلغراف»، ما جنّبه محاكمة أمام القضاء المدني في نيويورك كانت لتشكّل إحراجا كبيرا للعائلة الملكية البريطانية.

غير أن الأمير البالغ 62 عاما، الذي بات منبوذا بعد هذه القضية، لطالما نفى الاتهامات الموجهة له.