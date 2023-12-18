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«مارك» يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 ديسمبر 2023, 03:27 مساء
«مارك» يبني مخبأ محصنا لحماية عائلته من احتمالات حرب عالمية ثالثة
مارك زوكربيرغ يبني مخبأ محصنا في ولاية هاواي (أرشيفية:الإنترنت)
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سيطر الخوف من فكرة اندلاع حرب عالمية ثالثة على مؤسس شركة «ميتا» مارك زوكربيرغ ما دفعه لبناء مخبأ سري محصن تكلف إقامته 100 مليون دولار في ولاية هاواي الأمريكية .

ووفقا لموقع «Wired» الأميركي، عمل مارك على إبعاد هذا الحصن عن اليابسة بما يصل إلى 4000 كيلومتر، بحيث يتوسط المحيط في جزيرة هاواي، في محاولة لتجنب وصول أي تأثير للتفجيرات النووية إلى المخبأ بالإضافة لتصميمه بشكل مضادًا للانفجارات، حسب «بوابة الأهرام».

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وقال الموقع: إن هذا المشروع الضخم محاط بسرية تامة حتى أن جزءا كبيرا من الجزيرة دخل في اتفاقية لعدم الإفشاء، ولا يسمح لأي شخص يعمل في هذا المشروع بالتحدث عما يقومون ببنائه، والتزم جميع العاملين باتفاقية عدم إفشاء صارمة.

مأوى مساحته 5000 قدم مربع تحت الأرض
ويجرى الفصل بين أطقم البناء المختلفة كل مجموعة تكلف ببناء مشروع منفصل، ويحذر على كل مجموعة التحدث مع أطقم العمل الأخرى حول عملهم، والجميع يلتزم إذ انهم يعرفون أن القائم على هذا المشروع هو مارك زوكربيرغ، الذي اشترى الأرض في سلسلة من الصفقات بدأت في أغسطس 2014.

وبحسب الموقع، فإن المشروع المعروف باسم «Koolau Ranch»، وفقًا لوثائق التخطيط، سيشمل مأوى تحت الأرض مساحته 5000 قدم مربع، وسيكون له إمدادات الطاقة والغذاء الخاصة به في حال اندلاع حرب عالمية.

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