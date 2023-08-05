  • Alwasat News
Atwasat

زوكربيرغ يكشف تعديلات جديدة في «ثريدز»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام السبت 05 أغسطس 2023, 01:07 مساء
زوكربيرغ يكشف تعديلات جديدة في «ثريدز»
شعار تطبيق «ثريدز». (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن المدير التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، إدخال بعض التعديلات الجديدة على تطبيق المراسلة «ثريدز» ستكون متوافرة في وقت قريب على موقعه بالإنترنت والتطبيق.

وفي منشور على التطبيق الحديث، أمس الجمعة، أوضح زوكربيرغ أنه سيكون متاحا لمستخدمي «ثريدز» استخدام خاصية البحث. كما سيمكن الولوج للتطبيق عبر شبكة الإنترنت، كما نقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

وأكد أن التعديلات الجديدة ستكون متوافرة في غضون أسابيع قليلة فقط. وكتب: «أسبوع جيد بالنسبة إلى ثريدز. الجميع هنا ماضون على المسار، لبناء تطبيق مثير على المدى الطويل».

وقد أطلقت «ميتا»، مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام»، تطبيق «ثريدز» رسميا في يوليو الماضي، وهو شبيه لتطبيق «إكس» (تويتر سابقا)، وسرعان ما استقطب ملايين المستخدمين حول العالم.

«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»
منافس «تويتر» يحطم الرقم القياسي.. وماسك يهدد بمقاضاة الشركة المالكة له

تراجع استخدام «ثريدز» رغم البداية القوية
على الرغم من البداية القوية جدا للتطبيق، فإن استخدامه تراجع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، مع زيادة السخط بين المستخدمين بسبب محدودية إمكاناته.

ويرى معلنون ومؤثرون، تحدثوا إلى «سي إن بي سي»، أن «ثريدز» بحاجة إلى مميزات عديدة، بينها البحث، وإمكانية العثور على المنشورات السابقة، واستخدام التطبيق على الإنترنت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل

«مكافحة الأمراض» يعدِّد أهمية الرضاعة الطبيعية للأم والطفل
«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت

«المثقف الليبي وتحديات المرحلة الراهنة».. ندوة في دار الفنون بطرابلس السبت
شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي الموسيقية»

شاهد «في التسعين».. عبدالرحيم نجم: «ميركاتو» الكرة الليبية أشبه بلعبة «الكراسي ...
المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات

المنتخب الألماني يبحث عن طائرة للعودة من أستراليا بعد الخروج من مونديال السيدات
متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية (فيديو)

متسابقة صومالية تحصد لقب «أبطأ عداءة» في دورة الألعاب الرياضية الجامعية العالمية...
لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة

لبنان يحيي الذكرى السنوية الثالثة لانفجار المرفأ والعدالة معطّلة
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن

إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين

كاريكاتير حليم - الشعب السوداني بين نارين
بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»

بازوم يطلب مساعدة دولية وانقلابيو النيجر يهددون بالرد على «أي عدوان»
الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية

الكاراتيه يفتح باب الذهب للألعاب الجماعية
بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر

بازوم يحذر من «عواقب مدمرة» على العالم بسبب المحاولة الانقلابية في النيجر
جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»

جريدة «الوسط».. باتيلي: إنهم يرغبون فقط في «اقتسام الكعكة»
كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية

كريستيانو يفسد فرحة الزمالك.. ويصعد بالنصر لربع نهائي البطولة العربية
ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق

ضبط نصف مليون حبة كبتاغون و35 كيلو غرامًا من الأفيون شمال العراق
مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي

مونديال السيدات: إنجاز تاريخي لمنتخب المغرب بالتأهل إلى ثمن النهائي
فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي

فتح باب الالتحاق بمنتخب الرقبي النسائي
ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي

ريال مدريد يحارب باريس سان جيرمان بسلاح الصمت لحسم صفقة مبابي
مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم

مرحلة العمل الدبلوماسي: مذكرات عبد الرحمن شلقم
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
«ميتا» تعدل سياستها الخاصة ببيانات مستخدميها في الاتحاد الأوروبي
«ميتا» تعدل سياستها الخاصة ببيانات مستخدميها في الاتحاد الأوروبي
«ميتا» تبدأ حظر محتويات الوسائل الإعلامية على منصاتها في كندا
«ميتا» تبدأ حظر محتويات الوسائل الإعلامية على منصاتها في كندا
تكييف الهواء موضع نقاش عالمي في ظل موجات الحر الحادة.. راحة فورية وعيوب تضر المناخ
تكييف الهواء موضع نقاش عالمي في ظل موجات الحر الحادة.. راحة فورية...
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
«إكس» تتيح لمستخدميها إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم
«إكس» تتيح لمستخدميها إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية
الذكاء الصناعي يهدد مهنة الدبلجة الفنية...
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً...
اكتشاف نجم غريب بوجهين مختلفين يبعد 1300 سنة ضوئية عن الأرض
اكتشاف نجم غريب بوجهين مختلفين يبعد 1300 سنة ضوئية عن الأرض...
أكثر من 60% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي
أكثر من 60% من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي...
تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف «إكس»
تويتر تستبدل شعار الطائر الأزرق بحرف «إكس»...
المزيد
زوكربيرغ يكشف تعديلات جديدة في «ثريدز»
زوكربيرغ يكشف تعديلات جديدة في «ثريدز»...
تيك توك يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة
تيك توك يعلن عن تغييرات امتثالا لقواعد أوروبية جديدة صارمة...
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال وأصحاب المهن
إنجاز المهام من خلال الذكاء الصناعي مصدر قلق جديد للعمّال ......
«إكس» تتيح لمستخدميها إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم
«إكس» تتيح لمستخدميها إخفاء العلامة الزرقاء من حساباتهم...
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً
بالقانون.. حرمان القُصّر في الصين من الإنترنت ليلاً...
المزيد