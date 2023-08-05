زوكربيرغ يكشف تعديلات جديدة في «ثريدز»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

أعلن المدير التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرغ، إدخال بعض التعديلات الجديدة على تطبيق المراسلة «ثريدز» ستكون متوافرة في وقت قريب على موقعه بالإنترنت والتطبيق.

وفي منشور على التطبيق الحديث، أمس الجمعة، أوضح زوكربيرغ أنه سيكون متاحا لمستخدمي «ثريدز» استخدام خاصية البحث. كما سيمكن الولوج للتطبيق عبر شبكة الإنترنت، كما نقلت شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

وأكد أن التعديلات الجديدة ستكون متوافرة في غضون أسابيع قليلة فقط. وكتب: «أسبوع جيد بالنسبة إلى ثريدز. الجميع هنا ماضون على المسار، لبناء تطبيق مثير على المدى الطويل».

وقد أطلقت «ميتا»، مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام»، تطبيق «ثريدز» رسميا في يوليو الماضي، وهو شبيه لتطبيق «إكس» (تويتر سابقا)، وسرعان ما استقطب ملايين المستخدمين حول العالم.

«ميتا» تستعد لإدخال تعديلات جديدة على تطبيق «ثريدز»

منافس «تويتر» يحطم الرقم القياسي.. وماسك يهدد بمقاضاة الشركة المالكة له

تراجع استخدام «ثريدز» رغم البداية القوية

على الرغم من البداية القوية جدا للتطبيق، فإن استخدامه تراجع بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، مع زيادة السخط بين المستخدمين بسبب محدودية إمكاناته.

ويرى معلنون ومؤثرون، تحدثوا إلى «سي إن بي سي»، أن «ثريدز» بحاجة إلى مميزات عديدة، بينها البحث، وإمكانية العثور على المنشورات السابقة، واستخدام التطبيق على الإنترنت.